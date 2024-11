Eminem, Snoop Dogg et d’autres mènent le remix du chapitre 2 de « Fortnite Battle Royale »

Des expériences musicales virtuelles présentées par The Weeknd aux skins exclusifs inspirés par Ariana Grande, la musique pop et les jeux vidéo entretiennent une relation symbiotique via Fortnite Bataille Royale.

Désormais, avec l’annonce de sa nouvelle saison vendredi (1er novembre), Fortnite cherche à insuffler le hip-hop dans son univers ludique. Arrivé samedi (2 novembre), Fortnite Bataille RoyaleLe remix du chapitre 2 de présentera la musique et les looks emblématiques des stars du hip-hop Snoop Dogg, Eminem, Ice Spice et Juice WRLD. Dans la nouvelle saison, les joueurs peuvent interagir avec chaque artiste à travers des lieux de jeu thématiques lancés chaque semaine de novembre – une première pour le jeu. FortniteLes millions de joueurs de Fortnite peuvent également revêtir des tenues individuelles de la boutique Fortnite inspirées de chacun des quatre artistes.

Vendredi soir, Snoop Dogg et Ice Spice ont surpris les New-Yorkais à Times Square avec une performance surprise, envahissant presque tous les panneaux publicitaires du centre de la Big Apple. Ice Spice a donné le coup d’envoi avec ses pouces roux et un ensemble rose vif, offrant des interprétations de « In Ha Mood » et « Princess Diana ». Enfilant une veste et un pantalon en cuir noir, Snoop a revisité la côte ouest avec un style vif et Fortnite medley de vérification de nom de « Drop It Like It’s Hot », « The Next Episode », « Gorgeous » et « What’s My Name ? » Pour clôturer le spectacle, les deux animateurs se sont rejoints sur scène pour lancer la nouvelle bande-annonce flashy de Chapter 2 Remix, qui présente un aperçu des mondes que les différents rappeurs présideront dans le jeu.

Snoop Dogg – qui a récemment annoncé son prochain Dr. Dre-helmed Missionnaire LP (attendu le 13 décembre) – débutera la première semaine en tant qu’icône officielle de la saison 6 de Fortnite. Snoop assumera un rôle de boss et aura sa propre arme mythique et différents points d’intérêt sur la carte, tout comme Ice Spice, Eminem et Juice WRLD dans les semaines à venir. « Mon fils Cordell est un grand Fortnite « Je suis un joueur avec moi, alors quand nous avons eu l’occasion, nous avons sauté dessus comme une nouvelle façon de nous connecter avec mon son et mon style », a déclaré l’icône du rap de Long Beach dans un communiqué de presse. « N’importe qui peut être Snoop dans Fortnite. »

Juice WRLD – une star du rap nouvelle génération décédée tragiquement le 8 décembre 2019 – fera son Fortnite ses débuts débuteront le 21 novembre, lorsque le rappeur « Lucid Dreams » dirigera la quatrième semaine de la nouvelle saison. Le 30 novembre à 14 h HE, Fortnite lancera un événement live Remix: The Finale pour célébrer l’héritage de Juice et son amour pour Fortnite. Tous les joueurs qui se connecteront entre 1h00 HE le 30 novembre et 1h00 HE le 1er décembre recevront la tenue Slayer Juice WRLD en cel-shaded. La fête ne finit jamaisle dernier album posthume de Juice WRLD, est attendu le 22 novembre via Grade A Productions et Interscope Records.

« Vous verrez des manières vraiment intéressantes d’intégrer la musique », Émilie Lévydirecteur des partenariats stratégiques, raconte en exclusivité Panneau d’affichage. « Et nous débutons la musique à différents moments de la saison dans des endroits intéressants. »

Ice Spice terminera son 2024 en dirigeant la troisième semaine (à partir du 14 novembre), au cours de laquelle elle amènera les fans « dans son expérience de princesse de New York », selon le communiqué. Cette année, la rappeuse du Bronx a sorti son premier album studio — L’an 2000 ! – qui a atteint la 18e place du Billboard 200 et a donné naissance à « Think U the S-t (Fart) », son entrée non accompagnée au Billboard Hot 100 la plus élevée au n° 40.

Eminem a déjà vécu une année 2024 massive avec la sortie de son La mort de Slim Shady LP, et il s’apprête à clôturer l’année en apportant une partie de ce succès à Fortnite en tant qu’artiste clé de la deuxième semaine de la saison, à partir du 7 novembre. Le lauréat de 15 Grammy Awards a initialement fait ses débuts en Fortnite en décembre 2023, ce qui a donné naissance à la sortie de son Radio Fortnite compilation contenant des classiques comme « The Monster » et « Not Afraid ». L’ensemble a atteint la 19e place des meilleures ventes d’albums et a fait ses débuts à la 8e place des meilleurs albums vinyles dans les charts du 30 mars 2024.

La culture sneaker est également proche du hip-hop, et Fortnite n’a pas oublié les sneakerheads. Le chapitre 2 Remix présentera également Kicks, un nouveau type de produits cosmétiques inclus dans le Remix Pass qui sera disponible dans la boutique Fortnite le 12 novembre. La gamme initiale de Kicks comprendra les marques Nike et Jordan aux côtés des marques Nike et Jordan. Fortnite originaux.

FortniteLa nouvelle saison de s’inscrit dans la continuité d’une année qui a déjà été marquée par des concerts en jeu et des performances en festival de superstars telles que Karol G, Billie Eilish et Metallica.