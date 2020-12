Le rappeur de Detroit a sorti « Music to Be Murdered By — Side B », jeudi à minuit. L’album, produit par Eminem et son collaborateur de longue date, le Dr Dre, comprend également DJ Premier, Ty Dolla $ ign et Sly Pyper.

Eminem a également adopté une approche de sortie surprise pour ses deux albums précédents « Music to Be Murdered By », sorti en janvier et « Kamikaze », sorti en 2018.

Parmi les 16 nouvelles chansons, il y a un morceau incliné « Zeus », dans lequel le rappeur présente des excuses à Rihanna pour des paroles vieilles de dix ans sur Chris Brown qui ont fui en 2019. Sur la chanson, Eminem a rappé qu’il a « pris le parti » de Brown après avoir plaidé coupable d’agression criminelle impliquant Rihanna en 2009.

Les nouvelles paroles se lisaient: « Mais, moi, tant que je re-promets d’être honnête / Et de tout cœur, excuses, Rihanna, » rappe-t-il. « Pour cette chanson qui a fui, je suis désolé, Ri / Ce n’était pas censé vous causer du chagrin. Quoi qu’il en soit, c’était mal de ma part. »