Eminem se produira aux MTV Video Music Awards 2024

Eminem devrait ouvrir les MTV Video Music Awards 2024, diffusés en direct ce mercredi 11 septembre à 20 heures HE.

Le rappeur interprétera des morceaux de son dernier album, La mort de Slim Shadypour la première fois à la télévision. Eminem est également nominé pour huit VMA cette année, notamment pour l’artiste de l’année, la vidéo de l’année, le meilleur hip-hop et la chanson de l’été pour la Mort de Slim ShadyLe premier single de , « Houdini ». S’il remporte ne serait-ce qu’un seul prix, il dépassera Peter Gabriel en tant qu’artiste masculin le plus décoré de l’histoire des VMA.

Eminem n’est pas un inconnu sur la scène des VMA. Sa dernière apparition au concert remonte à 2022, lorsque lui et Snoop Dogg ont interprété leur collaboration, « From the D 2 The LBC ». Il a également fait une apparition surprise lors de la prestation de Dr. Dre et Snoop aux VMA en 2012 ; a ouvert les VMA en 2010 avec « Not Afraid » et « Love the Way You Lie » avec Rihanna ; et a fait ses débuts sur scène en 1999 avec un double shot de « Guilty Conscience » et « My Name Is ».

Mais le moment le plus célèbre d’Eminem aux VMA est sans doute celui de 2000, lorsqu’il a interprété « Real Slim Shady » et « The Way I Am », accompagné d’une armée de plus de 100 sosies. Cette performance est, à juste titre, nominée pour l’un des nouveaux prix des VMA de cette année, celui de la performance la plus emblématique.

Les VMA 2024 proposent une programmation riche en performances, avec notamment Sabrina Carpenter, Chappel Roan, Halsey, Karol G, LL Cool J, Shawn Mendes, Lisa, Rauw Alejandro, GloRilla, Anitta et Benson Boone. Katy Perry se produira après avoir reçu le prix Video Vanguard, tout comme Megan Thee Stallion, qui animera également l’émission.