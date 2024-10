Eminem révèle qu’il deviendra grand-père dans un clip « temporaire »

Dans sa vidéo déchirante pour son nouveau single « Temporary », Eminem révèle qu’il va devenir grand-père.

La chanson, incluse sur le dernier album du rappeur « The Death of Slim Shady (Coup De Grâce) », est dédiée à sa fille Hailie Jade, qui surprend son père à la fin de la vidéo en lui offrant un maillot sur lequel est écrit « Grandpa ». avec le numéro un dessus et une photo de son échographie.

La vidéo elle-même est un montage d’images d’Eminem et Hailie ensemble au fil des années, entrecoupées d’images de son mariage en mai. Dans le clip, il retient ses larmes en la voyant pour la première fois dans sa robe blanche et danse avec elle sous le regard des participants.

Hailie elle-même a célébré sa grossesse en l’annonçant sur Instagram, en publiant des photos aux côtés de son mari avec la légende « Maman et papa sont nés en 2025 ». Elle a d’abord rencontré son mari, Evan McClintock, après s’être rencontré à la Michigan State University en 2016.

« Temporary », avec Skylar Grey, est l’une des deux chansons de « The Death of Slim Shady » dédiées à ses enfants. « Somebody Save Me », un autre single du projet mettant en vedette Jelly Roll, présente des excuses à ses enfants pour ses défauts en tant que père.

Le 12e album d’Eminem est sorti en juillet après un déploiement comprenant les singles « Houdini » et « Tobey » avec Big Sean et Babytron. Le projet a fait ses débuts au n°1 du Billboard 200 et a récemment fait un retour dans le top 10 après la sortie de son « Expanded Mourner’s Edition ».