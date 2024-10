Eminem révèle que sa fille Hailie Jade est enceinte de son premier bébé avec le maillot de « grand-père » dans un nouveau clip

Eminem est dans son époque de « grand-père ».

Le rappeur a subtilement révélé que sa fille Hailie Jade Mathers était enceinte de son premier bébé. nouveau clip pour sa chanson « Temporary » qui a chuté jeudi.

Dans la vidéo – dédiée à Mathers, 28 ans – on peut voir l’animatrice du podcast « Just a Little Shady » remettre à son célèbre père, 51 ans, un maillot des Lions de Détroit arborant le mot « grand-père » en lettres grasses sur le dessus. dos.

La révélation passionnante survient quelques mois après que Mathers a épousé son mari Evan McClintock en mai.

Les représentants d’Eminem et Mathers n’ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires de Page Six.

Naturellement, les fans ont immédiatement inondé la section commentaires de la vidéo YouTube d’Eminem de messages de félicitations.

« Eminem est un vrai. Objectifs du père. Félicitations pour être grand-père », a fait remarquer un utilisateur, tandis qu’un autre a ajouté : « Eminem étant grand-père est la plus belle nouvelle que j’ai jamais entendue aujourd’hui. Il fallait juste qu’il me fasse pleurer.

« Merci beaucoup d’avoir partagé cela avec nous, nous savons à quel point vous êtes privé. c’était si spécial et je me sens tellement honoré que vous ayez partagé cela avec vos fans », s’est exclamé quelqu’un d’autre, tandis qu’un quatrième a noté : « Les musiciens qui font des chansons hommage à leurs enfants sont l’une des choses les plus pures sur terre, les hommes aiment tellement ça 😭. »

Mathers et McClintock se sont mariés au Greencrest Manor à Battle Creek, Michigan, plus tôt cette année.

Les membres de la famille et les amis les plus proches du couple ont assisté aux modestes noces du couple, la danse père-fille d’Eminem avec la mariée étant l’un des moments forts de l’événement.

Une photo réconfortante du moment de tendresse montrait le musicien emmenant l’influenceur faire un tour sur la piste de danse tandis que les invités, vêtus d’ensembles noirs, regardaient depuis les coulisses.

Mathers était stupéfiant dans une robe blanche de style sirène dotée d’un décolleté en cœur et d’une magnifique traîne en tulle, tandis que le marié était beau dans un smoking classique.

Le couple s’est fiancé en février 2023 après une première rencontre à la Michigan State University en 2016.

McClintock a révélé plus tard comment il avait demandé au célèbre père du créateur de mode la permission de lui proposer tout en passant du temps avec la famille pendant les vacances de 2022.

« Alors je l’ai juste suivi en bas, et heureusement, il était juste là pour chercher votre gâteau, et j’ai réussi », a expliqué McClintock sur le podcast « Just a Little Shady » de Mathers.

Elle a célébré son enterrement de vie de jeune fille à Tampa, en Floride, en avril avec sa sœur Alaina Marie Mathers et une poignée d’amies.