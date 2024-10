Eminem révèle la grossesse de sa fille dans un clip

Eminem va être grand-père.

La fille du rappeur « Lose Yourself », Hailie Jade Scott, a révélé sa grossesse dans le clip de la chanson « Temporary » de son père.

Eminem et Hailie Jade Scott dans le clip de « Temporary ».

La vidéo se compose presque entièrement de séquences vidéo personnelles de Scott, aujourd’hui âgée de 28 ans, en tant que jeune enfant, entrecoupées de séquences récentes de son mariage plus tôt cette année. À la fin de la vidéo, cependant, Scott présente à son père un maillot qui dit « Grand-père » au-dessus du chiffre 1. Eminem a alors l’air abasourdi devant une photo échographique, sous-entendant qu’elle attend son premier enfant.

Scott a confirmé la nouvelle dans une publication Instagramqui la montre avec son mari Evan McClintock s’embrassant alors qu’elle tient des photos échographiques. « Maman et papa sont nés en 2025 », a écrit Scott dans sa légende.

« Temporary », qui présente un refrain du chanteur Skylar Grey, s’adresse directement à Scott pendant toute sa durée. « La vérité est que je pense que ce qui me fait le plus peur/C’est de ne pas pouvoir te dire toutes les choses que je veux te dire quand je ne suis plus là/Donc cette chanson est pour Hailie, pour quand ce jour viendra », Eminem dit dans l’intro de la chanson.

Dans l’un des couplets, le musicien rappe : « Hailie Jade, je t’ai écrit cette chanson/Pour t’aider à faire face à la vie maintenant que je suis parti. » Il la supplie de s’occuper de plusieurs membres de sa famille et tente de la rassurer en cas de décès. « Chérie, sois forte, je sais que j’étais ton roc/Et je le suis toujours, dire au revoir n’est tout simplement pas/Toujours facile, mais pourquoi tu pleures ? Arrête juste/Hailie, bébé, sèche-toi les yeux, ce n’est pas éternel. »

Eminem et Hailie Jade Scott.

Plus tard dans la chanson, Eminem décide de veiller sur sa fille depuis l’au-delà. « Jade, tout ira bien, bébé, je suis là, hé/Je te surveille en ce moment, bébé, je jure/Je te protégerai, ton ange gardien/Aussi dur que cela puisse paraître, nous nous séparons c’est douloureux », rappe-t-il.

Le dernier couplet d’Eminem exhorte sa fille à surmonter sa mort. « Chérie, lève-toi, je sais que ça te brise le cœur, c’est/La chose la plus difficile que j’ai jamais écrite/Hailie, chérie, tu peux me laisser partir », dit-il.

La chanson et la vidéo se terminent par un enregistrement hilarant de Hailie de 2001. « Tu m’enregistres, salope ! » dit-elle, alors qu’Eminem halète hors caméra. « Je t’ai enregistré sur une cassette en train de jurer ! » dit-il. « Pouvez-vous entendre? » demande-t-elle avec inquiétude. Eminem répond: « Mmkay, ne jure pas. »

« Temporary » est la 15ème chanson du dernier album d’Eminem, La mort de Slim Shady (Coup de Grâce)sorti en juillet. L’album présente des collaborations avec Big Sean, Jelly Roll, 2 Chainz, BabyTron et plus encore.

Regardez la vidéo complète de « Temporaire » ci-dessus.