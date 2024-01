NFL

Eminem est connu depuis longtemps pour son vocabulaire profond dans ses chansons, mais il n’avait pas besoin de mots pour faire comprendre son message aux fans des 49ers.

La superstar du hip-hop de 51 ans, de son vrai nom Marshall Mathers, était dimanche soir au Levi’s Stadium de San Francisco pour le match de championnat NFC 49ers-Lions.

Eminem a grandi la majeure partie de sa jeunesse dans une banlieue à l’extérieur de Détroit et est un ardent fan des Lions.

Il portait l’équipement des Lions dimanche, notamment un t-shirt et un chapeau des Lions, et a été vu en train de tourner deux majeurs vers un groupe de fans rivaux des 49ers, qui semblaient le narguer.

Eminem renverse les fans des 49ers lors du match de championnat NFC le 28 janvier 2024. Capture d’écran

Eminem était assis dans une suite, même si les fans étaient à portée de voix juste en dessous.

Eminem porte habituellement un sweat à capuche, mais portait un t-shirt à manches courtes sous le chaud temps californien.

Malgré une avance de 24-7 à la mi-temps, les Lions d’Eminem ont vu leur avance s’évaporer en seconde période avant de tomber 34-31, préparant ainsi le match 49ers-Chiefs pour le Super Bowl 2024.

Avant le choc de dimanche dernier contre les Buccaneers, Eminem a plaisanté dans une vidéo qu’il a publiée sur Instagram en disant qu’il voulait que l’entraîneur-chef des Lions, Dan Campbell, le mette dans le match.

« Yo Dan », Eminem dit dans la vidéo. “Je fais un rapport, je vais faire un rapport [in the] troisième quart-temps, je fais rapport, ligne offensive, receveur éligible, je serai le quarterback, toute la ligne offensive et le receveur, et je me le lancerai et je marquerai un touché au troisième quart-temps.

« Donnez-moi juste un uniforme, ou au moins comme un casque. J’ai déjà un casque, ce n’est pas celui du football. C’est juste un casque. Mais ouais mec, je suis là, mon frère. Je serai là, je serai là ce soir-là, je m’habillerai et je nous marquerai le touché gagnant.

Eminem a grandi dans une banlieue à l’extérieur de Détroit et est un fervent fan des Lions. Getty Images

Eminem (à droite) avec l’ancien receveur des Lions Calvin Johnson lors de la victoire de l’équipe NFC Wildcard Round contre les Rams le 14 janvier 2024. Getty Images

L’éducation difficile d’Eminem à Détroit a été décrite dans le film très populaire de 2002 « 8 Mile », qui met en vedette Eminem lui-même.

Il a remporté 15 Grammys mais n’a pas sorti beaucoup de nouvelles musiques ces dernières années et n’est nominé pour rien aux Grammys 2024 du 4 février 2024.











