Eminem termine 2020 de la même manière qu’il l’a commencée: offrir aux fans une surprise de minuit.

« Music to Be Murdered By – Side B (Deluxe Edition) » a atterri tôt vendredi matin, fournissant un serre-livres de 16 titres à « Music to Be Murdered By » de janvier.

Il marque le deuxième écart le plus court entre les albums studio de la carrière d’Eminem, battu uniquement par le revirement de huit mois de «Revival» et «Kamikaze» en 2017-2018.

Les invités sur le nouvel album incluent Skylar Gray et Dr. Dre, collaborateurs d’Eminem, ainsi que Ty Dolla Sign et le rappeur MAJ de Dallas.

Tout comme la sortie de janvier, le nouvel album s’inspire de «Alfred Hitchcock Presents: Music to Be Murdered By» de 1958, qui présentait des lectures macabres du défunt maître du suspense. «Alfred’s Theme» trouve Eminem, qui a eu 48 ans en octobre, rimant au sommet de la mélodie du thème distinctif de la série télévisée vintage «Alfred Hitchcock Presents».

La publication de minuit a suivi une vague de spéculations en ligne et des médias sociaux des indices cette semaine – des signes que quelque chose descendait du brochet du rappeur vétéran de Detroit.