Eminem prend des photos de Megan Thee Stallion dans la vidéo « Houdini »

Shady est de retour, mais ce serait probablement mieux s’il ne l’était pas. Le nouveau single d’Eminem, « Houdini », le premier de son à venir 12ème album studio, La mort de Slim Shady (Coup De Grâce)—est une chape grinçante contre ce qu’il appelle probablement le « réveil » qui aurait définitivement dû rester endormi.

Nick Cannon veut Barack Obama dans « The Masked Singer »

En plus d’être même pas la meilleure chanson intitulée «Houdini» Cette année, le single d’Eminem contient des lignes qu’il faut vraiment voir pour croire. « Mon chat transgenre est siamois/s’identifie comme noir, mais agit en chinois », rappe-t-il à un moment donné. « Parfois, je me demande ce que l’ancien moi dirait/S’il pouvait voir comment la merde est aujourd’hui (Regarde ce merdier)/Il dirait probablement que tout est gay », rappe-t-il dans un autre, avant de murmurer : « Comme heureux. » Outre le contenu évident de eyeroll ici, il s’agit également d’une écriture ridiculement amateur. Mais cela semble être le but. « Mais merde, si je pense à cette merde, je vais dire cette merde/Annule-moi quoi ? D’accord, c’est tout », a-t-il écrit. Eh bien, il l’a certainement dit.

Eminem – Houdini [Official Music Video]

Mais même si s’en prendre à lui-même (et à ses enfants, qu’il appelle « brats ») est l’affaire d’Eminem, devenir un autre rappeur à devenir Le tournage de Megan Thee Stallion aux mains de Tory Lanez dans une plaisanterie bon marché n’est pas. « Si je devais demander à Megan Thee Stallion si elle collaborerait avec moi/Aurais-je vraiment une chance de réaliser un exploit ? » » rappe-t-il, sur une légende de la vidéo mettant en évidence la tentative dégueulasse de jeu de mots. Eminem n’est pas le premier rappeur à prendre à la légère cet événement incroyablement traumatisant.Drake l’a fait sur son Sa perte morceau « Circo Loco » et Nicki Minaj a écrit un une chanson entière à ce sujet, qu’elle a intitulé sans subtilité « Big Foot », donnant le coup d’envoi du conflit entre les deux artistes plus tôt cette année. Espérons qu’il sera le dernier.

Au moins, il pourrait être facile de rater les paroles de Megan dans la mer de tout ce qui se passe dans cette vidéo, de la référence à R. Kelly (« Le groupe préféré de Bumpin’ R. Kelly, le black fait pipi ») aux camées de stars comme Pete Davidson, Snoop Dogg, Dr Dre, 50 Cent et Shane Gillis. (Bien sûr, Shane Gillis est là.) La vidéo est conçue comme une adaptation de bande dessinée avec Eminem prenant son personnage de Rap Boy pour affronter une blonde, version 2002 de lui-même. Si tu sont d’humeur à regarder un super-héros blond combattre la foule réveillée, nous vous recommandons honnêtement de revisiter la saison 3 de Le garçons plutôt.