Eminem plaisante en disant qu’il a mis de côté la piste de dissidence après le séjour du CO des Lions Ben Johnson – Billboard

Eminem a prouvé qu’il saignait en bleu Honolulu, gris acier foncé et blanc. Le rappeur du Rock and Roll Hall of Fame s’est présenté à plusieurs reprises lors de la course des Lions de Détroit à une défaite déchirante du championnat NFC contre les 49ers de San Francisco dimanche, montrant sans aucun doute qu’il est un lion pour la vie.

Ce qui a rendu son article X de mardi 30 janvier sur l’abandon d’une piste de dissidence prévue destinée au coordinateur offensif de l’équipe, Ben Johnson, encore plus drôle. Après que des rumeurs aient circulé selon lesquelles Johnson avait refusé des offres de postes d’entraîneur-chef à Seattle et à Washington pour rester à Motor City, Slim Shady a déclaré qu’il avait rangé son micro dans son étui.

« Je suppose que je devrais arrêter d’enregistrer cette piste dissidente… !! Mdr !! », a tweeté Eminem. « @ Ben Johnson Merci d’être resté !!! On ne peut pas briser cette équipe SURTOUT puisque j’y suis !!! Coach Campbell, nous t’aimons mon frère !!! Reprenons l’année prochaine !!…Je suis PRÊT!!!! Je vous promets que je nous amènerai au super bowl !!!

Après des années passées à se complaire dans le statut de coureur, les Lions ont connu une saison magique qui les a mis au bord de leur première apparition au Super Bowl. Ce rêve a toutefois été reporté lorsqu’ils ont connu un effondrement historique contre les 49ers, perdant une avance de 17 points en route vers la défaite 34-31 de dimanche.

Le fait qu’Eminem fasse partie de l’équipe était un rappel de ses précédentes publications sur les réseaux sociaux renforçant ses joueurs préférés. Il y a deux semaines, il a été aperçu dans une skybox lorsque les Lions ont décroché leur premier ticket pour le match de championnat NFC en 32 ans, où le grand écran a diffusé un tweet de septembre du rappeur dans lequel il écrivait : «Allons-y, putain!!!! Détroit. Cela a excité les fans pendant que les haut-parleurs du stade diffusaient son emblématique 8 miles Hymne pompeux, “Lose Yourself”.

Les caméras ont ensuite montré Slim Shady, vêtu de l’équipement des Lions, sautant pour se plier et crier avant de se cogner la poitrine pendant le match au cours duquel les Lions ont dominé les Buccaneers de Tampa Bay. À l’époque, Em avait également répondu à un mème présentant une photo de lui. 8 miles le personnage B-Rabbit conduisant en ville avec la légende : “[Lions QB Jared] Goff et les Lions se préparent au match de championnat NFC », écrivant : « Je ne peux pas croire que j’ai recommencé !!! @Les Lions.”

Ce tweet était la suite d’un tweet publié par Eminem la semaine précédente, disant à l’entraîneur des Lions Dan Campbell qu’il était prêt à s’habiller pour aider à mettre fin à la sécheresse de trois décennies de l’équipe en séries éliminatoires. « Yo, Dan, je fais un rapport. Je vais faire rapport. Troisième quart-temps », a déclaré le rappeur de 5’8′ et 150 livres. «Je suis rapport, ligne offensive, receveur éligible. Je serai le quarterback, toute la ligne, (la) ligne offensive. Et le receveur, je vais me le lancer et marquer un touchdown. Au troisième quart-temps. Donnez-moi juste un uniforme. Ou du moins juste un casque.

Le saignement est clairement un trait de famille, comme en témoigne une photo de famille de la fille du rappeur, Hailie Jade Scott, prise lors de la défaite de dimanche. Même si Em n’était pas sur les photos, le joueur de 28 ans Juste un peu louche La podcasteuse a partagé des photos d’elle dans une veste Lions personnalisée, ainsi que d’une d’elle avec son fiancé Evan McClintock, le demi-frère d’Em Nate, sa sœur Alaina Marie Scott et le mari d’Alaina.

