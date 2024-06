Eminem « Houdini » : tous les noms de célébrités

Lyrique: « F-k les f-k Dre, f-k Jimmy, f-k moi, f-k you, f-k mes propres enfants, ce sont des gamins »

Le Dr Dre est depuis longtemps un mentor pour Eminem et l’a signé sur son label Aftermath. De la production de « My Name Is » d’Em en 1999 à « Forgot About Dre » et bien d’autres, Dr. Dre reste une partie intégrante du processus créatif de Slim Shady car ils forment l’un des duos les plus dynamiques de tout le rap. Dre apparaît dans le clip vidéo « Houdini » et a révélé en mars qu’il avait contribué au prochain film d’Eminem. La mort de Slim Shady album.