Eminem frappe Megan Thee Stallion et R. Kelly sur le single « Houdini »

Eminem a visé Megan Thee Stallion et R. Kelly sur son nouveau single « Houdini ».

La chanson, qui échantillonne son propre tube classique «Without Me», trouve Slim Shady faisant la lumière sur la fusillade de Megan en 2020 aux mains de Tory Lanez, qui l’a laissée avec des fragments de balle dans les pieds.

Rappant sur un rythme caricatural qui échantillonne également « Abracadabra » du Steve Miller Band, il crache : « Si je devais demander à Megan Thee/Stallion si elle collaborerait avec moi/aurais-je vraiment une chance de réaliser un exploit ? »

Le jeu de mots continue quand Em fait plus tard une blague sur R. Kelly et la sex tape divulguée qui l’aurait montré en train d’uriner sur un mineur.

« Dans le coupé, adossé à mon siège/Le groupe préféré de Bumpin’ R. Kelly, le black fait pipi. » ironise-t-il en jouant sur le nom des Black Eyes Peas.

La légende du rap de 51 ans s’en prend également à la société moderne, notamment à l’annulation de la culture et de l’identité de genre.

« Ma merde n’est peut-être pas adaptée à son âge/ Mais je frapperai une fillette de huit ans au visage avec un trophée de participation/ Parce que je n’ai aucun doute sur le fait que ce monde entier est sur le point de se transformer en éclaireuses/ Ce bureau de censure pour (me faire taire) », il crache.

Il ajoute: « Mon chat transgenre est siamois/s’identifie comme noir, mais agit comme chinois. »

La vidéo du single montre Eminem enfilant sa tenue de super-héros Rap Boy inspirée de Robin du visuel emblématique «Without Me» et combattant son alter ego Slim Shady, qui s’est téléporté jusqu’à nos jours à partir de 2002.

Lorsque les deux s’affrontent, à la manière d’une bande dessinée, les choses deviennent encore plus incontrôlables alors qu’elles se combinent pour créer un « monstre » hybride encore plus controversé et non filtré.

La vidéo, réalisée par Rich Lee, collaborateur fréquent, présente un éventail de visages célèbres, dont le Dr Dre dans un rôle de premier plan similaire à son apparition dans la vidéo originale « Without Me ».

Il comprend également des camées de 50 Cent, Snoop Dogg, Royce Da 5’9″, The Alchemist, Jimmy Iovine, le manager Paul Rosenberg et le signataire de Shady Records, Westside Boogie.

Vers la fin du clip, l’acteur et comédien Pete Davidson apparaît et monte dans une voiture avec Eminem, tandis que les trois enfants du rappeur sont également vus brièvement après avoir été référencés dans les paroles.

« Houdini » est le premier single du 12e album à venir d’Em. La mort de Slim Shady (Coup de Grâce)qui devrait sortir cet été.

Tuer son alter ego a été un thème important du déploiement jusqu’à présent qu’une nécrologie du personnage grossier et blond décoloré ait déjà été publiée dans un journal de Détroit.