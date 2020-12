Ho ho ho...SNL et Eminem sont là pour vous rappeler que « Stan » a maintenant 20 ans.

Le samedi 5 décembre, la série NBC a usurpé le clip iconique et extrêmement sombre du rappeur de 2000 « Stan ». Dans le clip sur le thème de Noël, acteur Pete Davidson joue Stu, qui écrit des lettres obsessionnelles au Père Noël, joué par l’hôte de l’épisode Jason Bateman. La plus grande surprise vient quand le vrai Slim Shady, vêtu d’un pull de Noël, fait une apparition.

En plus, Kate McKinnon joue le chanteur Didon, qui est présenté dans la chanson et la vidéo originales. Compagnon SNL interprète Bowen Yang dépeint Elton John et parodie son duo avec Eminem de « Stan » aux Grammys 2001.

Certaines paroles de « Stu » incluent: « Cher monsieur Holly Jolly, fils de pute à deux visages / J’espère que vous écrasez votre traîneau et vous vous retrouvez face cachée dans un fossé / Je suppose que même le grand St. sur une ps5 / Salut Père Noël, j’ai bu un cinquième de lait de poule, défie-moi de conduire. «