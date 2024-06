Eminem fait référence au tournage de Megan Thee Stallion dans la nouvelle chanson « Houdini »

Ligne du dessus

Certains fans pensent qu’Eminem a dénoncé Megan Thee Stallion dans sa nouvelle chanson « Houdini », en soulignant des paroles qui semblent faire référence à son tournage en 2020 par Tory Lanez, tandis que les fans ont défendu le nom comme étant typique de l’alter ego intentionnellement provocateur du rappeur, Slim. Ombragé.

Eminem a dévoilé le nom de Megan Thee Stallion dans la nouvelle chanson « Houdini ». (Photo de Kevin Mazur/WireImage) FilImage

Faits marquants

Dans une nouvelle chanson « Houdini», rappe Eminem : « Si je devais demander à Megan Thee Stallion si elle collaborerait avec moi, aurais-je vraiment une chance de réaliser un exploit ? La phrase fait probablement référence au rappeur Tory Lanez qui a tiré sur Megan Thee Stallion dans le pied en 2020, pour lequel il était coupable en 2022 et a entamé une période de 10 ans peine de prison en 2023. La phrase a divisé les auditeurs, certains l’interprétant comme un insulter et un coup bas contre Megan Thee Stallion, tandis que les fans ont souligné qu’Eminem a longtemps été intentionnellement provocateur en tant qu’alter ego, Slim Shady. Bien que Megan Thee Stallion n’ait pas commenté la chanson d’Eminem, elle l’a déjà fait. claqué des rappeurs pour avoir cherché à avoir du « poids » en utilisant la fusillade comme dissident. Aussi dans « Houdini», le premier single du prochain album d’Eminem, « The Death of Slim Shady (Coup de Grâce) », le rappeur nomme R. Kelly, Dr. Dre et RuPaul, visant même ses propres enfants (« ils sont gamins »).

Contexte clé

En 2022, Drake a rappé dans sa chanson avec 21 Savage : «Circo Loco», que « c’est une bêtise de se faire vacciner, mais elle est toujours un étalon » – ce que beaucoup ont interprété comme une discorde suggérant que Megan Thee Stallion a fabriqué l’incident de la fusillade. Elle a riposté sur les réseaux sociaux : « Depuis quand est-ce cool de plaisanter sur les femmes qui se font tirer dessus ! » Elle claqué Drake et d’autres rappeurs pour être prêts à « s’en prendre à une femme noire lorsqu’elle dit qu’un de vos potes l’a maltraitée ». En janvier, Megan Thee Stallion a sorti «SIFFLEMENT« , perçu comme une piste de dissidence contre Drake, Nicki Minaj et bien d’autres, critiquant ceux qui évoquent son nom pour « vingt-quatre heures d’attention ». Après que Minaj ait interprété une phrase de « HISS » comme une critique envers son mari, délinquant sexuel enregistré Kenneth Petty (« Ces putes ne sont pas en colère contre Megan, ces putes en colère contre la loi de Megan » – une référence à la loi fédérale exigeant que les délinquants sexuels condamnés soient divulgués publiquement), Minaj a publié un morceau dissident intitulé «Gros pied», avec plusieurs paroles suggérant que la fusillade de Lanez a été fabriquée. Dans « Big Foot », Minaj rappe : « F— tu te fais tirer dessus sans cicatrice ? et « Comment continuez-vous Gayle King et ne pouvez pas pleurer? » ce dernier faisant référence au 2022 de Megan Thee Stallion entretien avec la journaliste Gayle King à propos de la fusillade.

Critiques en chef

Certains utilisateurs et critiques des médias sociaux ont critiqué la chanson d’Eminem, en particulier les paroles de Megan Thee Stallion. « Qu’a fait exactement cette fille pour mériter constamment ce type de harcèlement de la part des rappeurs masculins ? Je veux dire, vraiment, qu’est-ce qu’elle a fait ? un poster sur X, aimé plus de 100 000 fois, déclare. Publication musicale Stéréogomme a qualifié la chanson de « terrible » et a critiqué les paroles, y compris la référence au tournage de Lanez, comme étant « encombrées et désagréables ». Le New York Times Les critiques musicaux ont qualifié Eminem de « désespéré d’offenser à chaque instant » avec des « blagues échaudées ». Journaliste musicale Sowmya Krishnamurthy tweeté: « La carrière d’Eminem s’est en grande partie construite sur le fait d’être choquant et provocateur auprès de certains publics… Avoir 51 ans et tirer sur Megan Thee Stallion ? Hors de portée. »

Contra

Les fans d’Eminem sur les réseaux sociaux ont noté qu’il rappait dans le rôle de Slim Shady – son alter ego le plus colérique et agressif – et ont affirmé qu’Eminem lui-même ne disputait pas Megan Thee Stallion. « Tous ceux qui écoutent du hip hop savent déjà que ce n’est pas une critique de la part d’Eminem, il est connu pour lancer des coups drôles à n’importe qui dans les bars », a déclaré un utilisateur. posté sur X. USA aujourd’hui a admis que les paroles étaient «méchantes», mais les a qualifiées d’«intelligentes», notant qu’Eminem est «célèbre pour avoir rabaissé ses pairs dans ses chansons».

Tangente

Plusieurs rappeurs ont attiré une attention considérable et ont connu un succès dans les charts avec des morceaux dissidents cette année, à commencer par « HISS » et « Big Foot » en janvier. Les deux chansons sont devenues virales et « HISS » a fait ses débuts au n°1 du classement. Panneau d’affichage chaud 100. En mars, Kendrick Lamar a lancé ce qui allait devenir une querelle de plus en plus dramatique d’une semaine avec Drake qui a vu les deux abandonner neuf morceaux combinés entre mars et mai. Lamar a d’abord lancé des coups à Drake sur « Like That », claquant des paroles antérieures de J. Cole qui disaient que les trois rappeurs constituaient les « trois grands » du rap, Lamar déclarant à la place que c’était « juste mon grand ». « Comme ça » a dominé le Chaud 100 pour trois semaines. Au cours des semaines suivantes, Drake et Lamar ont échangé des accusations farfelues à travers des pistes dissidentes : Lamar a accusé Drake d’être un « prédateur » attiré par les mineurs et d’avoir une fille secrète (ce qu’il a nié), tandis que Drake a accusé Lamar d’avoir abusé de sa femme. Au plus fort de la querelle, Drake et Lamar se classaient respectivement n°2 et n°3 dans le classement quotidien des artistes Spotify, et la dissidence de Lamar « Not Like Us » était en tête du Hot 100.

Lectures complémentaires

