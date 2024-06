Eminem fait équipe avec Pete Davidson, Dr. Dre et d’autres sur le premier single du nouvel album

Grégory Shamus/Getty Images

Eminem a une vidéo remplie de camées pour accompagner le premier single de son 12ème album studio à venir, La mort de Slim Shady (Coup De Grâce).

Pete Davidson, Dr. Dre, Snoop Dogg, 50 Cent et Shane Gillis sont dans le clip de la chanson « Houdini », un rappel du tube du rappeur de 2002 « Without Me ». Regardez la vidéo ci-dessous.

Le clip s’ouvre avec le Dr Dre informant Eminem qu’un portail de 2002 s’est ouvert dans la ville, libérant la version du début des années 2000 d’Eminem.

Eminem devient son personnage de Rap Boy (également présenté dans « Without Me ») pour combattre la version 2002 de lui-même. La vidéo présente les deux Eminem dans une confrontation.

Davidson arrive en queue de peloton en tant que nouveau pilote. « Faites-moi confiance, je suis un excellent pilote », dit-il. « Ne vous inquiétez pas, je viens de récupérer mon permis. »

Le comédien a parodié Eminem à plusieurs reprises dans Saturday Night Livele rappeur apparaissant souvent lui-même dans les sketchs.

La mort de Slim Shady (Coup de Grâce)le 12ème album studio d’Eminem, devrait sortir cet été.