Eminem et son ex-femme Kim Scott se réuniront au mariage de Hailie Jade – Hollywood Life

Crédit d’image : Matt Baron/Shutterstock

Eminem’son ex-femme, Kim Scott Mathers, a confirmé qu’elle et le rappeur « Not Afraid » seraient « bien sûr » chez leur fille Hailie Jade‘ mariage ensemble.

Kim, 48 ans, a plaisanté en disant qu’elle et Eminem, 50 ans, ne se voient « pas souvent, mais assez souvent ! » lors d’un entretien avec Le soleilqui a été publié le mercredi 20 septembre. Le média a également rapporté que le père de Hailie l’accompagnerait dans l’allée.

Hailie, 27 ans, s’est fiancée en février à son fiancé, Evan McClintock. Elle a partagé des photos sur sa page Instagram de sa proposition romantique ce mois-là.

En juin dernier, Hailie, Eminem et Kim étaient tous présents pour Alaina Scottc’est Gatsby le magnifique-mariage à thème à Détroit, Michigan. Tout comme les projets d’Eminem avec Hailie, Alaina, 30 ans, a révélé à PERSONNES que son père l’avait accompagnée jusqu’à l’autel.

«J’avais une allée à carreaux noirs et blancs de 80 pieds de long, et mon père m’a accompagné dans l’allée», a déclaré Alaina à la publication. « Il n’allait pas manquer ça. … Se marier est une chose sacrée et nous voulions être entourés de personnes qui partagent notre quotidien.

Les efforts de collaboration d’Eminem et Kim prouvent que les ex sont amicaux, malgré leur relation tumultueuse passée. Ils se sont mariés pour la première fois en 1999 et ont divorcé en 2001. Après s’être réconciliés, l’ancien couple s’est à nouveau marié en 2006, pour ensuite divorcer une deuxième fois plus tard cette année-là.

L’artiste de « Lose Yourself » a également sorti de la musique sur sa relation avec Kim. Le morceau « ’97 Bonnie & Clyde » a provoqué un tollé parmi les fans en 1999 parce que les paroles impliquent qu’Eminem recrute Hailie pour l’aider à enterrer le cadavre de son ex-femme. Cependant, la chanson « Bad Husband » du lauréat d’un Grammy Award en 2017 reflète ses erreurs et il s’est excusé auprès de Kim pour ses fautes.

Eminem et Kim se sont fait un devoir de donner la priorité à leurs enfants avant toute autre chose. Le futur mari de Hailie, Evan, a récemment révélé comment il avait demandé à l’artiste « Slim Shady » sa bénédiction pour épouser l’animateur du podcast « Just a Little Shady ».

« Pendant les vacances, je cherchais une opportunité de ne pas rendre les choses trop évidentes », se souvient Evan lors d’un épisode du podcast de Hailie en février. «J’ai vu ton père descendre et je me suis dit: ‘Je dois le faire tout de suite, sinon je ne le fais pas aujourd’hui et je vais devoir planifier un autre moment.’ Alors, je l’ai juste suivi en bas et, heureusement, il était là-bas pour récupérer votre gâteau et l’a réalisé.