Eminem et sa fille Hailie Jade aux répétitions du Rock Roll Hall Of Fame – Hollywood Life

Crédit d’image : Flash / BACKGRID

Eminem et sa magnifique fille de 26 ans Hailie Jade ont été aperçus ensemble lors d’une rare apparition publique le vendredi 4 octobre à Los Angeles. Le duo élégant a assisté aux répétitions au Microsoft Theatre pour l’intronisation du rappeur au Rock and Roll Hall of Fame, qui a eu lieu le lendemain soir, et comprenait d’autres intronisés Dolly Parton, Lionel Richie et Carly Simon.

L’artiste Slim Shady a secoué une garde-robe décontractée composée d’un t-shirt, d’une veste rayée, d’un jogging et d’une casquette sombre. Hailie s’est arrêtée à ses côtés dans un t-shirt blanc, un manteau d’hiver noir et une casquette de baseball, gardant un profil bas un peu comme son célèbre père.

Également connue sous le nom de Hailie Scott Mathers, la fille du rappeur a récemment lancé son podcast Juste un peu ombragé en profitant d’avoir été élevé avec un parent extrêmement célèbre. “C’est tellement amusant de regarder en arrière… en repensant à l’âge adulte, je me dis, ‘Wow, c’est tellement, tellement surréaliste’ et ces souvenirs de moi pensant que c’étaient des choses normales, maintenant je regarde en arrière comme, ‘Putain de merde, ça c’était cool.'”

Hailie, qui a grandi à Detroit, dans le Michigan, tout comme son père, et est diplômée de la Michigan State University, est le sujet de nombreuses chansons du rappeur telles que “Hailie’s Song” et “Mockingbird”. Alors qu’Eminem a immortalisé son seul enfant biologique en chanson, il a également adopté deux autres enfants qu’il a rencontrés par l’intermédiaire de la mère de Hailie et de son ex-femme. Kim Scott. Il a adopté l’enfant de Kim, Stevie Lainéque Kim a partagé avec le défunt tatoueur Eric Harttermalheureusement décédé en 2020. Eminem a également adopté la sœur jumelle de Kim, L’aubela fille, Alaina28 ans, au milieu des années 2000, au milieu des luttes de toxicomanie de Dawn.

“Quand je pense à mes réalisations, la chose dont je suis probablement le plus fier, c’est de pouvoir élever des enfants”, a déclaré Eminem sur le Hotboxing avec Mike Tyson podcast en 2020. «Il est important de garder vos enfants à la terre lorsqu’ils se trouvent dans une situation comme la mienne. Les gens pensent aussi que l’argent n’achète que le bonheur – ce n’est absolument pas la vérité. Vous devez être à l’intérieur, sinon rien de tout cela ne signifie rien.