Eminem en pourparlers pour jouer à Glastonbury et rejoindre les Arctic Monkeys à Worthy Farm

EMINEM est en pourparlers avancés pour jouer un rôle principal à Glastonbury.

Les initiés ont révélé que le rappeur, de son vrai nom Marshall Mathers, était sur le point de s’inscrire pour jouer à Worthy Farm pour la première fois.

Getty

Glastonbury reviendra à Worthy Farm l’été prochain[/caption]

Cela signifierait qu’Eminem rejoindrait The Arctic Monkeys en tant que tête d’affiche sur la scène Pyramid l’été prochain.

Une source a déclaré: “Eminem est recherché pour une énorme place à Glastonbury et est en pourparlers depuis des années.

“Ses dates sont toutes alignées et s’ils peuvent le faire participer, ce sera la première fois qu’il jouera au festival.

“Eminem est l’un des plus grands rappeurs de la planète et l’avoir à la ferme serait incroyable.

“Il y a aussi un énorme facteur de nostalgie avec Eminem. Il existe depuis plus de 25 ans et tout le monde connaît sa musique.

“Ce serait un moment vraiment spécial, pas seulement pour lui mais pour tout le monde au festival.

“Les organisateurs pensent qu’il signera sur la ligne pointillée et qu’ils peuvent faire bouger les choses.”





Le mois dernier, The Sun a révélé en exclusivité comment les Arctic Monkeys, dirigés par le leader Alex Turner, s’étaient inscrits pour la troisième fois.

Un initié a déclaré: «Les gars ont signé sur la ligne pointillée pour le festival et reviendront sur la scène Pyramid en juin prochain.

“C’est vraiment spécial pour eux de faire un triplé sur cette scène et c’est quelque chose qu’ils voulaient faire depuis un moment.

«Après que les dates se soient alignées sur leur prochaine tournée, ils ont dit qu’ils ne pouvaient plus jouer à Worthy Farm.

“Le groupe est en train de constituer son équipe et travaille à faire de sa performance l’une des plus mémorables de Glastonbury.”

Les Arctic Monkeys se sont produits pour la dernière fois le vendredi soir en 2013 et avant cela, ils ont fait leurs débuts à Glastonbury sur la scène Pyramid en 2003.

Au cours de sa carrière, Eminem a sorti 11 albums studio et a vendu plus de 220 millions de disques en ligne.

Rien qu’au Royaume-Uni, il compte dix singles n ° 1, dont The Real Slim Shady, Stan et Just Lose It.

Getty

Eminem a été aligné pour jouer à Glastonbury 2023[/caption]

Getty

The Sun a précédemment révélé qu’Arctic Monkeys jouera également l’emblématique Pyramid Stage[/caption]