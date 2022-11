Eminem, Dolly Parton et Lionel Richie parmi les intronisés au Rock & Roll Hall of Fame

Lionel Richie a grimpé en flèche. rugit Pat Benatar. Duran Duran a trébuché mais est resté sophistiqué. Eminem était Eminem.

Les quatre artistes ont trouvé des façons très différentes de célébrer le samedi soir, mais tous peuvent désormais dire pour toujours qu’ils sont membres du Rock & Roll Hall of Fame. Il en va de même pour Carly Simon, Eurythmics, Harry Belafonte, Judas Priest et Dolly Parton, qui ont donné à l’honneur une étreinte enthousiaste après l’avoir temporairement refusé.

Le premier acte intronisé au Microsoft Theatre de Los Angeles après un discours mémorable d’un Robert Downey Jr. au crâne rasé, Duran Duran est monté sur scène et s’est lancé dans leur hit révolutionnaire de 1981 Filles au cinéma.

La foule hurlante était là pour ça, mais pas la musique. Le groupe était pratiquement inaudible à l’exception du chanteur Simon Le Bon, dont la voix était essentiellement a capella.

‘Amusement cool et sophistiqué’

Ce fut un début amusant mais peu propice à un spectacle plutôt lisse et souvent triomphal.

“Le merveilleux monde spontané du rock ‘n’ roll !” a crié Le Bon, 64 ans, alors que le groupe s’arrêtait pour une refonte.

Les intronisés, de gauche à droite, John Taylor, Simon Le Bon et Roger Taylor de Duran Duran se produisent lors de la cérémonie. (Chris Pizzello/Associated Press)

Ils sont revenus à plein volume, jouant un set qui comprenait Affamé comme le loup et Monde ordinairerevenant rapidement à ce que Downey a appelé leur qualité essentielle : “CSF – amusant et sophistiqué.”

Lionel Richie a apporté à la fois froid et chaleur à la pièce quelques heures plus tard, ouvrant son set avec une interprétation de rechange de sa ballade Bonjour cela semblait le faire presque s’effondrer sous le poids du moment.

“Ses chansons sont la bande originale de ma vie, de votre vie, de la vie de tout le monde”, a déclaré Lenny Kravitz lors de l’intronisation de Richie.

‘Rock & Roll n’est pas une couleur’

Après BonjourRichie a lancé son hit de 1977 avec les Commodores, Facile. L’ambiance est passée de douce à triomphale lorsque le leader des Foo Fighters, Dave Grohl, a fait une apparition surprise pour jouer un solo de guitare et échanger des voix avec Richie. Cela a conduit à une interprétation unique et festive de 1983 Toute la nuit qui a provoqué la plus grande réaction de la nuit.

Dans son discours d’acceptation, Richie s’en est pris à ceux qui, au cours de sa carrière, l’ont accusé de s’être trop éloigné de ses racines noires.

“Le rock & roll n’est pas une couleur”, a-t-il déclaré. “C’est un sentiment. C’est une ambiance. Et si nous laissons passer cette ambiance, cette pièce grandira, grandira et grandira.”

Eurythmics a ensuite pris la scène avec une interprétation émouvante et dansante de 1986 Homme missionnaire.

“Eh bien, je suis née pécheresse originelle, je suis née du péché originel”, a déclaré la chanteuse Annie Lennox, amenant le public à applaudir et à se lever quatre heures après le début du spectacle. Il a été suivi d’une interprétation entraînante de leur tube le plus connu, Beaux rêves.

Quelques instants plus tard, son partenaire musical, Dave Stewart, a qualifié Lennox de “l’un des plus grands interprètes, chanteurs et auteurs-compositeurs de tous les temps”.

“Merci, Dave, pour cette grande aventure”, a déclaré Lennox en larmes.

Eminem la valeur aberrante

Comme il l’a été tout au long de sa carrière, Eminem était la valeur aberrante. Il était le seul artiste hip-hop parmi les intronisés, le seul dont l’apogée est venue après les années 1980, et il a apporté un avantage à la soirée qui manquait autrement en dehors du style heavy metal de Judas Priest.

Il a également porté le jeu de la star invitée à un autre niveau. Après une brève ouverture avec 1999’s Mon nom estil a fait appel à Steven Tyler d’Aerosmith pour chanter le refrain de Rêver pour les années 2003 Chante pour le moment, qui échantillonne le classique d’Aerosmith. Puis il a fait appel à Ed Sheeran pour chanter son rôle dans le jam Eminem 2017 Rivière alors que la pluie tombait sur la scène.

“Je ne suis probablement pas censé être ici ce soir pour plusieurs raisons”, a déclaré Eminem, vêtu d’un sweat à capuche noir, en acceptant l’honneur. “Un, je sais, c’est que je suis un rappeur et c’est le Rock & Roll Hall of Fame.”

L’intronisé Eminem se produit lors de la cérémonie. (Chris Pizzello/Associated Press)

Il n’est que le 10e artiste hip-hop parmi plus de 300 membres du Hall of Fame.

Il a été intronisé par son producteur et mentor, le Dr Dre, à qui il attribue le mérite de lui avoir sauvé la vie.

Mais les hitmakers des années 1980 ont défini la nuit.

‘Nous sommes jeunes!’ 69 ans chante

“Pat a toujours atteint la partie la plus profonde d’elle-même et est sortie en rugissant des haut-parleurs”, a déclaré Sheryl Crowe dans son discours d’intronisation de Benatar.

Benatar, intronisée avec son partenaire musical de longue date et mari Neil Giraldo, est montée sur scène avec lui et a montré ce pouvoir quelques instants plus tard.

“Nous sommes jeunes!” la femme de 69 ans a chanté, ses longs cheveux gris flottant alors qu’elle planait à travers une version de 1983 L’amour est un champ de bataille.

Les intronisés Richie Faulkner, à gauche, et Rob Halford de Judas Priest se produisent lors de la cérémonie. (Chris Pizzello/Associated Press)

Parmi les intronisés absents de la cérémonie figuraient le guitariste de Duran Duran Andy Taylor, qui se bat depuis quatre ans contre un cancer avancé de la prostate, Belafonte et Carly Simon, 95 ans, qui ont perdu leurs sœurs Joanna Simon et Lucy Simon, toutes deux également chanteuses, au cancer. les jours consécutifs le mois dernier.

Carly Simon a été nominée pour la première fois cette année plus de 25 ans après être devenue éligible. Olivia Rodrigo, la cadette de Simon de 60 ans et de loin la plus jeune interprète de la soirée, est ensuite montée sur scène pour chanter la chanson signature de Simon, Vous êtes si vain.

Janet Jackson est apparue dans un costume noir avec une énorme pile de cheveux sur la tête, refaisant la couverture de son album révolutionnaire Contrôleralors qu’elle intronisait les deux hommes qui ont fait ce disque et bien d’autres avec elle, les scénaristes-producteurs Jimmy Jam et Terry Lewis.

Parton dit qu’elle devra gagner rétroactivement une place dans la salle

Lorsque les nominés ont été annoncés en mai, Parton a “respectueusement” refusé, affirmant qu’il ne lui semblait pas approprié de prendre une place en tant qu’artiste country-to-the-core. Elle était convaincue du contraire et s’est retrouvée en tête d’affiche samedi soir.

“Je suis une rock star maintenant !” cria-t-elle en acceptant l’honneur. “C’est une nuit très, très, très spéciale.”

Parton a déclaré qu’elle devrait gagner sa place rétroactivement.

Dolly Parton se produit lors de la cérémonie. (Chris Pizzello/Associated Press)

Elle a disparu et est ressortie quelques instants plus tard vêtue de cuir noir avec une guitare électrique et a fait irruption dans une chanson qu’elle a écrite juste pour l’occasion.

“Je fais du rock depuis le jour où je suis née”, a-t-elle chanté, “et je serai du rock jusqu’au jour où je serai partie.”

Elle a clôturé la soirée en menant un jam all-star de ses collègues intronisés sur son classique country Jolène. Le Bon, Benatar et même le chanteur de Judas Priest, Rob Halford, ont pris un couplet.

“Nous avons une scène étoilée ici”, a déclaré Parton. “Je me sens comme un péquenaud dans la ville.”