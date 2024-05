Eminem dit en plaisantant que ses enfants sont des « gamins » alors qu’ils apparaissent dans sa nouvelle vidéo

Personne n’est à l’abri d’une dissidence d’Eminem dans sa nouvelle chanson – pas même ses propres enfants.

Le vendredi 31 mai, le rappeur de 51 ans a sorti sa nouvelle chanson « Houdini » accompagnée d’un clip pour le single de son prochain album. La mort de Slim Shady (Coup de Grâce).

La chanson, à la manière d’Eminem, vise à avoir des paroles controversées, alors qu’il rappe sur Megan Thee Stallion (faisant référence à son procès contre Tory Lanez, dans lequel il a été reconnu coupable de lui avoir tiré une balle dans les pieds), les personnes trans et RuPaul.

Dans les paroles, il nargue son public – et son manager de longue date Paul Rosenberg, qui laisse un faux message vocal au début du morceau – pour qu’il « m’annule », avant de se plonger dans plusieurs lignes controversées, notamment: « Snake ass prick, you male cross ». commode, faux cul de salope / Et je vais probablement me faire chier pour ça. »

Il vise même (en plaisantant) ses trois enfants, Hailie Jade Scott, 28 ans, Alaina Scott, 31 ans, et Stevie Laine Scott, 22 ans : « Putain, mes propres enfants, ce sont des gosses / Ils peuvent se faire foutre, eux ». et vous tous / Toi aussi, Paul, tu as deux couilles, grosses comme celles de RuPaul. »

Dans le clip de la chanson inspiré de la bande dessinée, Eminem reçoit un appel du Dr Dre – dans un retour direct à son clip de 2002 pour « Without Me » – qui révèle qu’un portail vers 2002 s’est ouvert dans la ville, ce qui signifie que une version plus jeune et blonde d’Eminem est arrivée en 2024 et risque de ruiner la carrière de l’aîné Eminem.

« Abra-abracadabra (Et pour mon dernier tour)/Je suis sur le point de mettre la main dans mon sac, bruh (J’aime)/Abra-abracadabra (Et pour mon dernier tour, pouf)/Juste comme ça et je suis de retour, frérot », rappe-t-il dans le refrain.

La vidéo présente également une gamme de camées, de Pete Davidson, 50 Cent, Snoop Dogg et le comédien Shane Gillis, qui apparaissent tous dans des sketchs inspirés de panneaux de bandes dessinées dans la vidéo. Eminem et son jeune moi finissent par s’affronter dans un combat qui les voit se fondre en un seul « monstre ».

Ses enfants font également leur apparition dans la vidéo – Hailie, Alaina et Stevie peuvent être vus choqués sur FaceTime alors que leur père leur lève le majeur pendant la ligne dans laquelle il les traite de « gamins ».

Bien que ses enfants jouent bien leur rôle dans la vidéo, dans la vraie vie, les trois sont proches de leur père. La semaine dernière, sur une photo partagée avec PEOPLE, on pouvait voir Eminem rejoindre Hailie pour la danse père-fille lors de son mariage avec Evan McClintock.

Sur la photo, le rappeur et sa fille ont été photographiés en train de rire et de sourire alors qu’ils dansaient ensemble, elle dans une robe blanche sans bretelles et lui dans un smoking noir.

Hailie anime également le podcast Juste un peu louche et a été franche à propos de sa relation avec son père – ainsi que de ce que c’était que de grandir en tant que fille d’Eminem.

Dans un épisode du podcast de septembre 2022, Hailie a répondu à une question d’un fan pour savoir si cela la dérangeait ou non de recevoir des questions sur son père. « La meilleure façon de dire cela est oui et non… Honnêtement, c’est jusqu’à un certain point », a-t-elle déclaré.

« Je m’y attends évidemment. Et il y a certaines choses que je peux comprendre pour lesquelles les gens sont vraiment curieux, comme n’importe qui le serait quand on a en quelque sorte grandi à moitié sous les projecteurs. »

« J’ai l’impression qu’en grandissant, quand cela arrivait, cela me dérangerait davantage parce que je me disais : « Pourquoi les gens s’en soucient-ils ? » » ajoutait Hailie à l’époque. « J’étais jeune et je ne comprenais pas totalement la situation, alors je me disais, c’est mon père. Je ne te pose pas de questions à propos de ton père. »