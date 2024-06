Eminem critiqué pour avoir fait référence au tournage de Megan Thee Stallion dans « Houdini »

Musique





Eminem fait face à des réactions négatives à cause des paroles de sa nouvelle chanson, « Houdini », dans laquelle il fait référence à la tristement célèbre fusillade de juillet 2020 impliquant Meghan Thee Stallion et Tory Lanez.

La superstar du rap crache dans son dernier morceau, sorti vendredi : « Si je devais demander à Megan Thee / Stallion si elle collaborerait avec moi / Aurais-je vraiment une chance de réaliser un exploit ? / Je ne sais pas mais je suis heureux de l’être.

« Est-ce trop demander, alors que nous entrons dans quelques jours dans le mois de la musique noire, que les gens ne permettent pas à Eminem de se moquer de Megan, une BW qui a été victime de violence armée, d’être ciblée dans une chanson d’un rappeur blanc ? » un critique a écrit en réponse via X Vendredi. « Les gens sont trop à l’aise de manquer de respect aux femmes noires. »

Eminem est critiqué pour avoir fait référence au tournage de Megan Thee Stallion dans sa nouvelle chanson « Houdini ». Getty Images

Megan a été abattue par Tory Lanez en juillet 2020. FilmMagie

Plusieurs fans sont venus à sa défense via les réseaux sociaux. FilmMagie

Un autre a sonné« Tu n’as pas sorti d’album depuis 20 ans et les gens ne te regardent plus, mais bon, mentionne l’agression de Megan et fais parler les gens @Eminem, tu vas t’effondrer. »

La journaliste musicale Sowmya Krishnamurthy a qualifié Eminem de « déconnecté de la réalité ». ajouter via X« La carrière d’Eminem s’est en grande partie construite sur le fait d’être choquant et provocateur auprès de certains publics… Avoir 51 ans et tirer sur Megan Thee Stallion ? »

« Houdini » est le premier single d’Eminem issu de son prochain album studio, « The Death of Slim Shady (Coup de Grâce) ».

Eminem rappe sur « Houdini », « Si je devais demander à Megan Thee / Stallion si elle collaborerait avec moi / Aurais-je vraiment une chance de réaliser un exploit ? Vévo

« Houdini » est le premier single du rappeur issu de son album « The Death of Slim Shady (Coup de Grâce) ». Vévo

Certains ont cependant soutenu la star de « 8 Mile », notant qu’il a toujours critiqué d’autres artistes dans sa musique.

« Si vous êtes offensé par la réplique de Megan thee Stallion dans #Houdini d’Eminem, vous ne comprenez/savez clairement pas qui est Slim Shady – le but est qu’il se moque de tout le monde », a déclaré une personne. écrit via X Vendredi pour la défense du rappeur. « Ce n’est pas si profond et c’est une bonne ligne. Ce n’est pas une discorde.

Un autre a souligné que peut-être Eminem avait tiré sur Megan, 29 ans, parce qu’elle faisait référence à Le morceau dissident de Mariah Carey à propos du rappeur « Without Me » – « Obsessed » – dans sa chanson de 2024 « Hiss ».

Megan rappe sur le morceau : « Je me sens comme Mariah Carey / J’ai ces n-s tellement obsédés. »

« Les gens sont trop à l’aise pour manquer de respect aux femmes noires », a écrit un critique d’Eminem. Instagram/l’étalon

Certains ont cependant pris la défense d’Eminem, avec une personne écrivant: « Il se moque de tout le monde. » Getty Images

« Megan, l’étalon, a utilisé les paroles d’une chanson tournée sur EM, mais Em a fait un bar avec son problème d’avoir reçu une balle dans la jambe et vous vous déchaînez en disant qu’Eminem s’en prend toujours aux gens », a-t-il déclaré. un utilisateur des réseaux sociaux a écrit.

« Vous devriez tous faire du stfu. vous étiez tous enthousiasmés par Megan quand elle a fait cette barre de cul. Eminem voit tout😂😭 #HOUDINI.

Un porte-parole de Megan a refusé de commenter. Le représentant d’Eminem n’a pas répondu à la demande de Page Six.

Megan n’a pas répondu aux paroles d’Eminem. Instagram/l’étalon

Cependant, elle a critiqué ceux qui ont ridiculisé l’incident dans le passé. Megan Thee Étalon / Instagram

Le rappeur « Mockingbird » n’est pas le premier artiste masculin à apparemment prendre à la légère la fusillade de Megan.

L’ami et collaborateur de longue date d’Eminem, 50 Cent, a trollé le rappeur « Savage » lorsqu’il a appris pour la première fois qu’elle avait reçu une balle dans le pied – et s’est ensuite excusé.

« Merde, je ne pensais pas que cette merde était réelle », a déclaré le rappeur « In Da Club », 48 ans, en juillet 2020.

«Ça avait l’air tellement fou @theestallion, je suis content que tu te sentes mieux et j’espère que tu pourras accepter mes excuses. [sic] J’ai posté un mème qui circulait. Je n’aurais pas fait ça si j’avais su que tu étais vraiment blessé, désolé.

50 Cent, l’ami d’Eminem, s’était auparavant excusé auprès de Megan pour s’être moqué de ce qui s’était passé. Banque d’images étoiles / KCS / MEGA

« Je n’aurais pas fait ça si j’avais su que tu étais vraiment blessé, désolé », a déclaré le rappeur « In Da Club » en juillet 2020. Megan Thee Étalon/Instagram

En novembre 2022, Drake a mis en doute la version des événements de Megan, en rappant sur « Circo Loco », « Cette salope ment sur le point de se faire vacciner, mais elle est toujours un étalon. »

La phrase a attiré l’attention du rappeur « WAP », l’incitant à répondre : « Arrêtez d’utiliser mon tir pour avoir de l’influence, cette salope de N-as !

« Depuis quand est-ce cool de plaisanter sur [sic] des femmes se font tirer dessus ! Vous n-comme surtout RAP N-AS ARE LAME !

Megan a ajouté à l’époque: « Prête à boycotter les chaussures et les vêtements, mais un chien s’en prend à une femme noire lorsqu’elle dit qu’un de vos potes l’a maltraitée. »

Lanez a été reconnu coupable en décembre 2022. FilImage

Il purge une peine de 10 ans de prison pour ses crimes. Département correctionnel de Californie via Getty Images

En décembre 2022, Lanez, 31 ans, a été reconnu coupable d’un chef d’accusation d’agression avec une arme à feu semi-automatique et de port d’une arme à feu chargée et non enregistrée dans un véhicule pour l’incident de fusillade de Megan.

Il a également été reconnu coupable d’un chef d’accusation supplémentaire pour avoir déchargé une arme à feu avec une négligence grave.

Le chanteur de « Luv » a ensuite été condamné à 10 ans de prison, qu’il purge actuellement à la prison d’État de North Kern à Delano, en Californie.





Classé sous crimes de célébrités

, querelles de célébrités

, eminem

, hip hop

, Megan toi étalon

, rap

, fusillades

, simple

, auteurs-compositeurs

, tory lanez

,

01/06/24







Charger plus…









{{#isDisplay}}

{{/isDisplay}}{{#isAniviewVideo}}



{{/isAniviewVideo}}{{#isSRVideo}}



{{/isSRVideo}}