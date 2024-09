Eminem critique à nouveau Diddy à propos de Tupac et Biggie sur l’album « Expanded Mourner’s »

Eminem — nous voulons dire, Slim Shady — s’en va avec un bang et continue de donner des coups de pied Diddy alors qu’il travaille sur son nouvel album deluxe « The Death of Slim Shady (Coup de grâce) : Expanded Mourner’s Edition ».

Sur la version actualisée de « Fuel », Eminem recrute les rappeurs de Shady Records Boogie de Westside et Poignée — et consacre une partie de ses vers à déterrer les squelettes des homicides non résolus les plus infâmes du rap !!!

Avec un flow frénétique, Em enflamme Diddy sur la chanson avec les paroles, « ‘Fuel’ remix, « Alors qui sera choisi le prochain, quel nom sera le prochain ? / La mort de Notorious BIG était l’effet domino du meurtre de Tupac / Comme un mouchoir en papier, quelle horloge devrais-je nettoyer ensuite ? Celle de Puff ? / Jusqu’à ce qu’il soit menotté par la police, coupable, va-t-il intervenir ? / Comme gee, il ne s’est jamais rendu, qui sait tous les meurtres qu’il y aura eu ?!? »

La version originale de « Fuel » comprend J. ColeL’artiste JIDet il tranche et découpe Diddy sur le Cassie vidéo d’agression et sa conduite passée.



Diddy a longtemps rejeté les allégations selon lesquelles il aurait été impliqué dans les agressions contre Pac ou Biggie dans le passé… et rien n’indique qu’il sera impliqué dans le meurtre de Tupac. Keefe D‘s affaire en cours à Las Vegas.

Eminem a en fait eu l’occasion de participer à un concert posthume aux côtés de Biggie, sur l’album « Born Again » de 1999, mais il semble heureux de brûler les ponts avec Bad Boy.

Il saura se défendre contre ses Stans… qui sont contrariés que son nouvel album au titre ridiculement long ne contienne que 3 chansons… 2 qu’ils ont déjà entendues en réalité.