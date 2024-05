Eminem annonce la sortie du nouveau single « Houdini » le 31 mai

Un peu moins d’un mois après avoir annoncé son prochain album « The Death of Slim Shady (Coup De Grâce) », Eminem a révélé que son premier single « Houdini » arriverait ce vendredi.

Dans une publication sur Instagram, le rappeur FaceTimes avec le magicien David Blaine et lui demande « de l’aide pour quelque chose ». « Je me demandais, jusqu’où pouvons-nous aller avec cette magie ? Genre, pouvons-nous faire une cascade ou quelque chose comme ça ? » demande Em à Blaine, qui boit un verre de vin puis mord le bord dudit verre. « Eh bien, pour mon dernier tour, je vais faire disparaître ma carrière », dit Em en quittant la conversation.

On sait peu de choses sur le 12ème album studio d’Eminem, dont il avait annoncé précédemment qu’il sortirait cet été. « Houdini » serait la première offre, et un court extrait de l’instrument semble jouer à la fin du clip Instagram.

Alors qu’Em a gardé les détails secrets pour « La mort de Slim Shady », son collaborateur et mentor de longue date, le Dr Dre, a laissé échapper quelques détails plus tôt cette année. En mars, Dre a participé à « Jimmy Kimmel Live ! » où il a révélé qu’Eminem travaillait sur un nouvel album. Il a également partagé qu’il avait contribué à plusieurs chansons du projet et qu’il prévoyait d’entendre l’album pour la première fois le lendemain de son apparition à la télévision.

En avril, Em a annoncé « La mort de Slim Shady » avec un teaser d’émission policière de Detroit Murder Files diffusé lors du repêchage de la NFL. Plus tôt ce mois-ci, il a publié une fausse nécrologie dans le Detroit Free Press pour dire au revoir à Slim Shady, qui a longtemps été son alter ego.