Eminem a ouvert le restaurant « Mom’s Spaghetti » et ses fans sont faibles aux genoux

Eminem donne aux fans les paumes moites et les genoux faibles avec excitation. C’est une bonne nouvelle, car le rappeur a ouvert son propre restaurant dans sa ville natale de Détroit et l’a appelé « Mom’s Spaghetti ». projet avec les gens d’Union Joints, et la réponse des fans a été extrêmement positive », a déclaré le directeur d’Eminem, Paul Rosenberg, au New York Post. Le rapport ajoute que le restaurant sera ouvert toute l’année. Situé au 2131 Woodward Ave. dans la Motor City, il aura un nombre limité de places assises et les commandes peuvent être passées à la fenêtre sans rendez-vous. Le rapport ajoute que le menu comprendra des articles comme Mom’s Spaghetti pour 9 $, Mom’s Spaghetti avec boulettes de viande pour 12 $ et Sgetti Sandwich, qui est une sorte de sandwich aux pâtes, pour 11 $. Le nom du pop-up vient de la chanson à succès d’Eminem « Lose Yourself » : « Yo ! Ses paumes sont moites, ses genoux faibles, ses bras lourds/ Il y a déjà du vomi sur son pull : les spaghettis de maman ».

À l’étage du restaurant, il y a un magasin vendant des marchandises Eminem, axé sur son personnage B-Rabbit de 8 milles. L’Indian Express a rapporté que le restaurant Mom’s Spaghetti est végétalien. Le jour de l’ouverture, Eminem a non seulement pris les commandes des fans, mais a également cliqué sur des selfies avec eux. « Merci Detroit d’être venu Les mains jointes Spaghetti #MomsSpaghetti et #TheTrailer ouvrent tout le week-end et chaque semaine du mercredi au dimanche à 16h ! », a écrit le rappeur sur Twitter.

Les fans se sont vraiment présentés pour Eminem, avec des files d’attente massives devant le restaurant le 30 septembre.

L’année dernière, en avril, il a donné l’exemple en gagnant contre la toxicomanie et a célébré le 12e anniversaire de l’arrêt de la drogue. Il avait posté la photo de sa puce de sobriété sur Instagram pour célébrer le jalon. La pièce bleue et noire que l’on voit sur la photo porte le numéro 12 entre les deux avec la devise «Un jour à la fois» inscrite en haut. L’insigne de sobriété porte les trois promesses des Alcooliques anonymes (AA) – unité, service et rétablissement. Le chanteur de Love the Way You Lie a sous-titré le post : « Clean douzaine, dans les livres ! Je n’ai pas peur ».

