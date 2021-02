Renard Le résident nous a tous emmenés dans un sacré tour de montagnes russes.

Après qu’il a été révélé dans l’épisode de la semaine dernière que l’hôpital avait été vendu par Red Rock et serait démoli, l’épisode de cette semaine a commencé avec le dernier jour de tout le monde. Les patients étaient transférés et les médecins travaillaient à trouver de nouveaux emplois, mais la ville ne s’adaptait pas bien à la perte d’un énorme hôpital. Tous les autres hôpitaux ont rapidement manqué de lits, et un homme qui a été renvoyé d’une autre salle d’urgence est devenu très agité.

Il était tellement agité qu’il a erré dans Chastain et a commencé à harceler Nic (Emily VanCamp) et Mina (Shaunette Renée Wilson), et il a sorti un couteau. Mina a été coupée au bras, mais la femme enceinte Nic a été poignardée sur le côté. Elle est tombée au sol et a été bientôt entourée d’une quantité terrifiante de sang.

Tout le monde craignait que quelque chose de « catastrophique » se soit produit lorsque Nic ne se réveillerait pas après avoir été traité, mais à la fin, des analyses de sang récentes ont montré que sa thyroïde était à blâmer. C’était une solution facile, mais Conrad (Matt Czuchry) a passé beaucoup de temps à craindre le pire pour sa femme et son bébé avant que cette solution ne soit trouvée.