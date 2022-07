Emily Upjohn, finaliste d’Epsom, affrontera sept à Irish Oaks au Curragh | Nouvelles de la course

Emily Upjohn affrontera sept rivales dans les Juddmonte Irish Oaks au Curragh samedi, mais son vainqueur d’Epsom mardi n’en fait pas partie.

La fille de Sea The Stars, formée par John et Thady Gosden, a été une malchanceuse deuxième tête courte jusqu’à mardi dans l’équivalent anglais à Epsom, après avoir glissé en sortant des étals pour Frankie Dettori.

Le même partenariat sera un ordre chaleureux pour obtenir une compensation dans le mile et demi classique, Aidan O’Brien choisissant de ne pas courir le vainqueur de Cazoo Oaks mardi, qui a couru dans le Derby irlandais contre les poulains la dernière fois.

Le maître de Ballydoyle a toujours une main forte, car il est responsable de trois des coureurs du concours du groupe un.

History, une gagnante du groupe trois sur un mile lors de son premier départ cette année, a tenté un mile et demi pour la première fois dans le Ribblesdale à Royal Ascot et était à trois longueurs et quart de la gagnante formée par Jessica Harrington, Magical Lagoon, qui s’oppose.

Harrington est également responsable de Fennela, qui n’a fait ses débuts qu’en avril et a battu sa jeune fille à la troisième tentative sur parcours et distance au début du mois dernier.

O’Brien selle également Emily Dickinson, gagnante de l’un de ses quatre départs ce trimestre et elle revient en voyage, après avoir terminé deuxième derrière Rosscarbery dans un mile et trois quarts du groupe trois à Leopardstown lors de son départ précédent.

Toy, qui a été très éprouvée, disputant deux concours de groupe français lors de ses deux dernières sorties avec peu de succès, abordera ce voyage pour la première fois et complète le trio Ballydoyle.

Cairde Go Deo était un favori battu lorsqu’il était sixième aux Découvertes dans le Group One Moyglare Stud Stakes au Curragh en septembre dernier, a remporté des concours Listed consécutifs ce trimestre et offre à Ger Lyons un deuxième succès aux Oaks irlandais en trois ans, après la victoire d’Even So en 2020.

Show Of Stars, qui représente Paddy Twomey, s’attaque également au voyage pour la première fois et cherche une première victoire depuis qu’il a décroché une jeune fille du mile de Dundalk en novembre.