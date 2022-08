Emily the Criminal, Bodies Bodies Bodies et Not Okay : la société est un gâchis

Pendant une brève période dans les années 1930, après la naissance des films parlants mais avant l’autocensure du code Hays, Hollywood a été fasciné par les films sur un certain type d’homme : le gangster. Il représentait un problème, la vie criminelle, mais était aussi indéniablement un produit du système, celui dans lequel la Dépression s’installait. À l’époque, la fréquentation des théâtres s’effondrait et les cinémas fermaient. Grâce au son, les dames louches, les gangsters et les coups de feu pouvaient maintenant être entendus ; les showgirls pouvaient désormais danser sur une ligne de choeur sur de la musique; vous pouvez maintenant écouter les insinuations et le jargon. Les résultats n’étaient pas toujours excellents – mais de 1930 à 1934 environ, ils pouvaient amener des gens désespérés à se distraire à la porte.

Les films emblématiques de l’époque étaient les films de gangsters comme Petit César (1931) et Scarface (1932), à propos d’hommes généralement pauvres, issus de l’immigration, qui se sont tournés vers une vie criminelle pour gagner de l’argent. Ils sont entrés en contact avec la société « respectable » à cause de ce qu’ils ont offert : alcool pendant la Prohibition, jeux d’argent, mondes de plaisirs souterrains et vices interdits. Comme le dit le spécialiste du cinéma Robert Sklar, “les gangsters d’Hollywood se trouvaient au centre même du désordre de leur société – ils ont été créés par lui, se sont vengés de lui et ont fini par en être les victimes”.

Donc, en fin de compte, les films de gangsters portaient sur les systèmes, les institutions et les sociétés qui créent le gangster. Sklar dit qu’ils “ont condensé les conflits sociaux et les désordres dans les ambitions et les rêves de leurs héros”. Assis dans les sièges bon marché, vous aviez tranquillement un avant-goût de ce qui n’allait pas dans la société.

Je n’irais pas jusqu’à dire que nous vivons une nouvelle ère du réalisme social, en partie parce qu’Hollywood est principalement dans le domaine des super-héros et des franchises ces jours-ci. Mais cela ne signifie pas que vous ne pouvez pas trouver de films qui tentent d’aborder le monde désordonné dans lequel vit le public, du racisme et de la violence sexiste au changement climatique et à la violence armée.

Pourtant, le sous-genre qui se sent le plus marié aux images de gangsters d’autrefois ne concerne pas exactement les gangsters. Au lieu de cela, il s’agit de jeunes coincés dans des systèmes plus vastes qu’ils ne peuvent pas contrôler et ne savent pas vraiment comment s’y retrouver. Comme cela arrive souvent, trois des films de cet été abordent ce sujet sous des angles légèrement différents, chacun mettant en vedette des protagonistes de la génération Z ou du millénaire. Ils sont au centre du désordre de leur société, créé par les systèmes économiques et sociaux de l’Amérique contemporaine et tentent de se venger, avec un succès mitigé.

Deux d’entre eux sont des comédies, quoique très sombres. Corps Corps Corps, réalisé par Halina Reijn, se concentre sur un groupe d’enfants riches et un petit ami (Rachel Sennott, Amandla Stenberg, Chase Sui Wonders, Myha’la Herrold et Lee Pace) qui se réunissent pour un week-end enragé dans une maison appartenant au parents d’un autre ami du groupe (Pete Davidson). Une énorme tempête frappe, le courant est coupé et, alors qu’ils sont terrés à l’intérieur du domaine palatial, ils découvrent que l’un des leurs a donné un coup de pied dans la boîte. A partir de là, les choses se compliquent. Vraiment désordonné.

Corps Corps Corps est satirique, embrouillant la surenchère de tout groupe de personnes hautement privilégiées qui veulent conserver leur privilège d’une part et parler dans un langage progressiste d’autre part. (“Ne l’appelez pas une psychopathe. C’est tellement capacitiste.” “Tu m’allumes toujours au gaz.”) Mais le véritable protagoniste du film est Bea (Maria Bakalova), une immigrante qui est amenée dans le groupe. par sa nouvelle petite amie Sophie (Stenberg) et a du mal à trouver un moyen de se rapporter à ces personnes. Elle découvre que toute leur ouverture d’esprit ne trouve pas vraiment de place pour la réalité de sa vie, de son travail et de ses expériences. Et elle doit littéralement se battre pour rester en vie.

Corps Corps Corps se marie bien avec Quinn Shephard Pas bon, à propos d’une écrivaine en herbe d’une vingtaine d’années nommée Danni (Zoey Deutch) dont l’attachement aux médias sociaux et à une éducation aisée l’a depuis longtemps débarrassée de tout ce qui ressemble à de la honte. Ce que Danni a, c’est une vie banale, vivant à Bushwick et travaillant dans un magazine en ligne ; ce que Danni veut, c’est être célèbre. Aussi, pour que son collègue Colin (Dylan O’Brien) connaisse son nom.

Une nuit, défoncée et seule dans son appartement avec son cobaye, Danni concocte un plan qui consiste à faire semblant d’être à Paris pendant une semaine. Mais quand un attentat à la bombe se produit dans le vrai Paris, les choses tournent mal.

Dans Pas bon, la méchante est Danni, mais elle est aussi la protagoniste – pas vraiment un anti-héros, mais certainement pas quelqu’un pour qui vous voulez vous enraciner. Mais le plus grand méchant est le cerveau d’Internet, ou peut-être la renommée d’Internet, le type de structure sociale qui a été construite à une vitesse rapide qui dicte votre valeur par les goûts et les commentaires, et, plus important encore, par le fait que d’autres personnes importantes vous reconnaissent. Et comme les gangsters d’autrefois, le système la dévore vivante.

Mais le meilleur de ce trio n’est pas du tout une comédie – c’est Emily la criminelle, réalisé par John Patton Ford et mettant en vedette Aubrey Plaza dans le rôle titre, fléchissant quelques côtelettes dramatiques. (Il convient de noter qu’il y a quelques années, Plaza a également joué dans Ingrid va à l’ouestpeut-être l’ur-texte du mini-genre du malaise millénaire.)

Emily mène une vie qui est inconfortablement familière à la plupart des millénaires, ou du moins à ceux d’entre nous qui n’ont pas de filet de sécurité familial sur lequel s’appuyer. Elle est allée à l’école d’art, a contracté 70 000 $ en prêts étudiants, puis n’a pas pu terminer ses études. Elle ne peut pas obtenir un emploi bien rémunéré à cause d’une tache sur son dossier permanent, alors elle est coincée à travailler dans la restauration tout en payant le loyer de LA et en espérant qu’elle trouvera un moyen de sortir de ce gâchis. Cette voie la trouve, grâce à un collègue. Et c’est vraiment, vraiment illégal.

Emily la criminelle se rapproche le plus de la dynamique du film de gangsters, Emily étant de plus en plus impliquée dans l’opération. Mais le film ne glorifie rien de tout cela. Au lieu de cela, nous la voyons secouée de toutes parts par un système qui ne lui laisse pratiquement pas d’autre choix. Il y a la patronne qui se moque de l’idée qu’elle devrait avoir des droits, puisqu’elle n’est qu’une entrepreneuse, sans syndicat pour la protéger. Il y a la femme qui dirige une agence de publicité qui se fâche contre Emily pour ne pas avoir pris un stage non rémunéré de six mois, disant que lorsque elle avait son âge, elle était la seule femme dans une pièce pleine d’hommes, et qu’Emily n’est qu’une gamine gâtée pour avoir besoin d’un chèque de paie. Il y a la société de prêt étudiant qui n’applique de l’argent qu’à ses intérêts, pas à son solde, une pratique qui entraîne des soldes gonflés et impayables. Et il y a le responsable du recrutement qui lui ment en disant qu’il n’a pas vérifié ses antécédents afin de l’attirer dans un piège.

C’est un gâchis là-bas, et Emily la criminelle joue comme un thriller précisément parce qu’Emily est de moins en moins disposée à le supporter. Ce qu’elle veut, c’est la liberté. Qu’elle l’obtienne dépend de combien elle décide d’aller avec ce que l’économie le permet.

Fait intéressant, ces trois films ne se concentrent pas sur les hommes; il s’agit de femmes qui sont presque totalement antipathiques, bien que pour des raisons différentes. (Pas bon porte même un «avertissement de contenu» ironique pour un rôle féminin peu aimable.) Ils sont jeunes, ils vivent dans un monde dominé par un écart de richesse grandissant et la fausse réalité d’Internet, et ils sont désespérés de faire tout ce qu’il faut pour avancer, chacun à sa manière.

Mais en principe, elles font ce que font les vieilles images du réalisme social : esquisser les contours d’une réalité sociale et économique dysfonctionnelle en se concentrant sur les personnes prises dans les rouages ​​du système, d’une manière ou d’une autre. En peignant ce tableau, ils capturent une génération au bord du gouffre. Cela les fait aussi beaucoup ressembler aux films de la Dépression, à peine 90 ans plus tard. Ce qui circule revient certainement.

Corps Corps Corps joue dans les salles. Pas bon est en streaming sur Hulu. Emily la criminelle joue dans les salles.