Emily Sonnessa, pionnière des droits LGBTQ du documentaire « Love Wins », décède à 91 ans

Emily Sonnessa, pionnière des droits LGBTQ dans le New Jersey et sujet du documentaire acclamé « Love Wins », est décédée.

Sonnessa, 91 ans, vivait dans la section Ocean Grove de Neptune dans le New Jersey avec sa femme, Jan Moore. Elle est décédée le vendredi 11 juin, selon sa nécrologie publiée par Ely Funeral Home à Neptune.

Elle et Moore se sont rencontrés pour la première fois en 1960 et ont été ensemble pendant des décennies avant de se joindre à une cérémonie d’union civile en 2007. Le New Jersey a légalisé le mariage homosexuel en octobre 2013 et le couple s’est marié le mois suivant. Selon leur annonce de mariage publiée dans Asbury Park Press, qui fait partie du réseau USA TODAY, Sonnessa avait 84 ans, Moore avait 77 ans et la date de leur mariage, le 20 novembre, était leur 44e anniversaire.

« C’était comme avoir une toute nouvelle vie », a rappelé Sonnessa dans une interview accordée à la presse en 2015. « Je ne pouvais tout simplement pas croire que cela puisse arriver de mon vivant. … Voilà, quelqu’un obtient tous les avantages que tout le monde a, comme si vous faisiez partie du pays. Vous êtes un être humain comme tout le monde l’est . J’ai pensé que c’était merveilleux. »

Dans un article publié le lundi après-midi sur les réseaux sociaux, le gouverneur Phil Murphy a décrit Sonnessa comme « une icône de notre communauté LGBTQIA+ ».

« Emily Sonnessa n’était pas seulement une combattante pour l’égalité du mariage – elle a fait campagne dans tout le pays sur des questions d’accès aux soins de santé et d’équité pour la communauté LGBTQIA+ », a écrit Murphy. « Grâce à son travail, nous sommes dans un meilleur état. »

Christian Fuscarino, directeur exécutif de l’organisation d’éducation et de défense Garden State Equality basée à Asbury Park, a décrit le décès de Sonnessa comme « une perte énorme pour la communauté LGBTQ ».

« Emily et son épouse Jan Moore ont toutes deux contribué à plusieurs décennies de travail inlassable pour l’avancement de l’égalité dans le New Jersey, en particulier pour les personnes âgées LGBTQ », a déclaré Fuscarino. « Emily nous manquera – son héritage se poursuivra sans aucun doute grâce au plaidoyer de Jan et à l’énergie qu’elle laisse à chacun de nous dans le mouvement. »

Lorsque Moore a rencontré Sonnessa, l’ex-mari de Moore et Sonnessa étaient des collègues. Finalement, Moore et son mari se sont séparés et les femmes ont commencé à vivre tranquillement ensemble à Rutherford, élevant une famille, avant de déménager à Ocean Grove.

L’histoire de Sonnessa et Moore a fait l’objet de « Love Wins », le court métrage documentaire du réalisateur Robin Kampf en 2016 qui a été récompensé dans plusieurs festivals de cinéma.

« Leur histoire représente beaucoup de nos histoires, la mienne y compris », a déclaré Kampf à la presse en 2016. « J’ai (dans la cinquantaine) la cinquantaine, j’ai donc grandi avec la vie enfermée. Ce n’était certainement pas le cas. dans la grande mesure où ils l’ont fait parce qu’ils l’ont vécu pendant plus de 80 ans. Alors, ils l’ont vécu beaucoup plus longtemps et plus durement que nous. «

Selon sa nécrologie, Sonnessa laisse dans le deuil une famille comprenant Moore et les trois enfants qu’ils ont élevés ensemble. Au lieu de fleurs, la nécrologie demande aux personnes en deuil d’envisager des dons à Garden State Equality.

Conformément aux souhaits de Sonessa, il n’y aura pas de commémoration ou de service public, la nécrologie suggérant une autre façon de célébrer sa vie: « Elle espère que vous lèverez un verre et sourirez en son honneur, et que vous serez gentil les uns envers les autres. »

