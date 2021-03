Le samedi 27 mars, Emily avec sa co-star Gina Kirschenheiter s’est associé pour co-organiser un événement caritatif Sip and Shop au Mantra Fitness à San Juan Capistrano, en Californie. Les invités ont pu acheter en toute sécurité des vendeurs locaux et collecter des fonds pour Thérapie Surf & Turf , une organisation à but non lucratif qui s’engage à améliorer des vies grâce à des activités thérapeutiques non traditionnelles

