L’Angleterre Emily Scarratt sera capitaine des Red Roses lors de leur finale des Six Nations contre la France samedi

La centre anglaise Emily Scarratt sera capitaine des Red Roses lors de leur finale des Six Nations féminines contre la France samedi, avec Sarah Hunter suffisamment en forme pour le banc.

Ailleurs au sein de l’équipe, Poppy Cleall commence au n ° 8, tandis que Helena Rowland est à nouveau nommée à 10 ans, alors que l’Angleterre cherche à trouver un remplaçant à long terme pour Katy Daly-McLean.

Abbie Ward (écluse) et Marlie Packer (flanc ouvert) reviennent au XV de départ tandis que Zoe Harrison fait son premier départ du tournoi 2021 au centre intérieur.

Helena Rowland a eu une autre opportunité à 10 ans pour les Roses rouges

Vickii Cornborough, Lark Davies et Shaunagh Brown forment la première rangée, tandis que Cath O’Donnell fait sa troisième apparition consécutive dans la deuxième rangée aux côtés de Ward.

Leanne Riley commence en demi de mêlée, avec Zoe Aldcroft commençant au flanc du côté aveugle dans une rangée arrière aux côtés de Packer et Cleall.

Sarah McKenna commence à l’arrière avec Abby Dow et Jess Breach dans les trois derniers.

Les roses rouges sont une victoire loin d’une quatrième couronne des Six Nations en cinq ans

« Nous avons eu une formation fantastique de trois semaines et demie et une formation en pleine forme toute la semaine, ce qui a été formidable », a déclaré l’entraîneur-chef Simon Middleton jeudi.

«Je suis vraiment satisfait de notre développement, de notre niveau de forme physique et de la robustesse que nous commençons à développer.

« Nous avons de la force dans toute l’équipe et ce fut une sélection difficile.

« C’était génial d’avoir Sarah Hunter de retour contre l’Italie. Elle n’est pas tout à fait au niveau qu’elle voudrait être et nous avons besoin pour ce match en ce moment, ce qui est prévisible et anticipé après 13 mois d’absence.

« Sarah respecte qu’il y a beaucoup de joueurs dans la rangée arrière et cinq arrière en grande forme à ce stade et que dans des matchs comme celui-ci, vous devez être capable de jouer pendant 80 minutes en tant que partant. Elle n’est pas encore tout à fait là mais c’est un défi pour lequel elle est plus que prête.

« Nous avons ramené Marlie cette semaine. La physique lors de la panne sera impérative contre la France et, entre autres, c’est ce que Marlie vous donne. Marlie est l’une des meilleures au monde dans ce domaine.

L’entraîneur-chef de l’Angleterre, Simon Middleton, a expliqué que Sarah Hunter n’était pas tout à fait prête à commencer dans un match d’une telle importance

« Zoe et Helena nous donnent ensemble des options dont nous savons qu’elles seront importantes contre la France.

« Maintenant, nous devons sortir et livrer une bonne performance dans les deux mi-temps. C’est ce qu’il faudra. La France est une équipe confiante et les résultats précédents ne sont pas pertinents.

« La France joue sur la confiance avec un jeu dangereux au rythme élevé avec le ballon en jeu, donc nous devons être sur le métal et allumer. Bien sûr, la meilleure façon de défendre est d’avoir le ballon donc notre capacité à conserver la possession. les bonnes zones du terrain seront impératives.

« Notre discipline sera essentielle, surtout avec le rythme qu’ils ont avec leurs tap-and-go. Ce sera une belle finale et nous sommes tous très excités.

«Nous avons vu un format différent dans les Six Nations qui apporte de l’excitation car tout et tout le monde travaille pour ce grand match et samedi est ce match.

« C’est un gros test pour traduire ce que nous faisons sur le terrain de la formation et un test que nous apprécierons en tant que groupe. »

Angleterre Femmes: 15 Sarah McKenna, 14 Jess Breach, 13 Emily Scarratt (c), 12 Zoe Harrison, 11 Abby Dow, 10 Helena Rowland, 9 Leanne Riley; 1 Vickii Cornborough, 2 Lark Davies, 3 Shaunagh Brown, 4 Abbie Ward, 5 Cath O’Donnell, 6 Zoe Aldcroft, 7 Marlie Packer, 8 Poppy Cleall

Remplaçants: 16 Amy Cokayne, 17 Detysha Harper, 18 Bryony Cleall, 19 Harriet Millar-Mills, 20 Sarah Hunter, 21 Claudia MacDonald, 22 Lagi Tuima, 23 Ellie Kildunne.