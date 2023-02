Emily Ratajkowski va faire une douce promenade avec son fils Sly: Photos – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : BACKGRID

Emily Ratajkowski31 ans, avait l’air incroyable lors de sa dernière sortie avec son fils Malin. La maman adorée a poussé le vélo de style poussette de la fillette d’un an à New York, NY, alors qu’elle portait un long manteau moutarde et une écharpe noire. Elle portait également un pantalon gris foncé et des baskets beiges alors qu’elle accessoirisait avec des lunettes de soleil.

Plus à propos Emily Ratajkowski

Emily a également tenu le tot à certains moments et semblait être détendue et heureuse. Sly, dont le père est l’ex d’Emily Sébastien Bear McClard, portait sa propre tenue élégante, qui comprenait un manteau jaune sur un haut rose clair et rouge, un pantalon violet et des baskets noires. Ses cheveux blonds étaient également exposés alors qu’il lançait des sourires aux caméras à proximité.

Avant la promenade dans la grosse pomme d’Emily avec Sly, elle a fait la une des journaux pour avoir été repérée lors d’une promenade différente avec Éric André. Elle et le comédien de stand-up ont déclenché des rumeurs de rencontres depuis qu’ils ont commencé à traîner récemment. Il y a à peine deux semaines, ils semblaient partir en escapade romantique aux îles Caïmans, et le 10 février, ils ont déjeuné.

Les rencontres d’Emily avec Eric ont lieu quatre mois après le divorce d’elle et de Sebastian. La beauté a également été vue avec d’autres visages familiers après que la scission soit devenue publique. Certains d’entre eux comprenaient l’artiste Jack Greer, Saturday Night Live alun Pete Davidsonet DJ Orazio Rispo. Elle a parlé ouvertement de ce que la vie amoureuse a été pour elle, dans l’épisode du 25 janvier de son Podcast Haut Bas.

Articles en vogue actuellement À la mode maintenant





“Chaque fois que je vais à un autre rendez-vous, tout le monde le sait”, a-t-elle déclaré. “J’ai essayé de sortir avec désinvolture et de ne pas me faire menotter, et ça a été difficile de le faire et d’être un peu conscient des gens que je vois.” Elle a poursuivi en expliquant que chaque fois qu’elle va à un rendez-vous, n’importe qui, y compris d’autres rendez-vous potentiels, peut le voir en ligne, ce qui le rend gênant et difficile. “Donc, les autres gars avec qui je sors le voient, et ça a été un peu difficile parce que bien sûr, ils se disent:” Je ne lui ai pas parlé hier soir “, puis il y a des photos de moi en train de dîner avec quelqu’un d’autre . C’est nul”, a-t-elle ajouté.

Lien connexe En rapport: Jack Greer: 5 choses à propos de l’artiste vu embrasser Emily Ratajkowski

Cliquez pour vous abonner pour recevoir notre newsletter quotidienne gratuite HollywoodLife pour obtenir les nouvelles les plus chaudes des célébrités.