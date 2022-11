Emily Ratajkowski tue dans un minuscule bikini à imprimé léopard : vidéo – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : ROB RICH/Shutterstock / Gregory Pace/Shutterstock

Modèle Emilie Ratajokowski31 ans, tuée dans un bikini à imprimé léopard lors d’une vidéo sexy sur Instagram le 22 novembre, qui comprenait également une parole sur son divorce au milieu de sa romance supposée avec Pete Davidson, 29. La femme de 31 ans a tagué sa marque de maillot de bain, Inamorata, dans la légende avec l’écriture, “(psst ce costume et tous les costumes en vente sont rn).” Emily a également posé pour quelques photos, qui ont été publiées sur Instagram de sa marque le même jour. Dans l’un des instantanés, la nouvelle célibataire Emrata a montré son dos dans le bikini effronté et a baissé son bas de bain sur le côté pour montrer encore plus de peau.

Mis à part le bikini, la bombe brune portait un maquillage minimal qui comprenait des joues roses blush et une lèvre brillante marron tendance. Elle portait ses longues tresses droites en vagues lâches et ne semblait porter aucun accessoire pour la séance photo. Notamment, la maman d’un enfant a ajouté Canard, “Middle of the Ocean”, à sa vidéo, qui comprenait une parole faisant référence à sa récente scission. “Emrata vient de divorcer, et j’essaie de la regarder dans les yeux, peut-être d’exprimer mes remords. Si elle veut un rebond avec moi, je suis partant pour aller lui chercher des planches », rappe le joueur de 36 ans sur la piste. De toute évidence, Emily a résonné avec la chanson, car non seulement elle l’a ajoutée à la vidéo, mais elle a également republié Mia von Svoboda‘s Instagram Story qui a mis en évidence les paroles. Tellement impertinent !

Beaucoup des 29,6 millions d’abonnés d’Em ont sonné dans la section des commentaires pour spéculer sur sa possible romance avec Pete et parler des paroles effrontées. “Ok les paroles ????”, a écrit un admirateur, tandis qu’un autre a sonné, “Pete gagnant.” D’autres commentaires incluaient des personnes choquées par la façon dont le Saturday Night Live alun pourrait marquer une beauté comme Emily. “Pete Davidson recommence”, a écrit un adepte d’Instagram, tandis qu’un autre a ajouté, “Pourquoi Pete tho.”

Emily et la jeune femme de 29 ans ont récemment été aperçues lors d’un rendez-vous ensemble à New York, par TMZ. Le 16 novembre, Pete et le Mon corps L’auteur a essayé d’éviter d’être repéré par les paparazzi, mais n’a finalement pas réussi. Le couple a été vu se rencontrer dans un appartement de Brooklyn, où ils ont partagé une étreinte amoureuse et ont été enregistrés en souriant d’une oreille à l’autre. Bien qu’Emily n’ait pas confirmé leur relation, elle a parlé publiquement d’être célibataire et de sortir ensemble. Au cours de son entrevue du 20 octobre avec Bazar de Harper l’animateur du podcast a déclaré: “Je peux vous dire que je n’ai jamais été célibataire auparavant.”

Plus tard dans l’interview, elle a déclaré: “J’ai eu des rendez-vous” et a déclaré qu’elle n’avait pas encore essayé les applications de rencontres. “Mais donnez-moi du temps”, a-t-elle ajouté en plaisantant. Emily a également révélé comment elle se sentait au milieu de son divorce avec Sebastian Bear-McClard. “Je ressens toutes les émotions”, a-t-elle déclaré. « Je ressens de la colère, de la tristesse. Je ressens de l’excitation. Je ressens de la joie. Je ressens de la légèreté. Chaque jour est différent. La seule bonne chose que je sais, c’est que je ressens toutes ces choses, ce qui est bien car cela me fait croire que tout ira bien. Emily et son ex partagent un enfant, Sylvestre Apollon Ours1, qui est né le 8 mars 2021. Ils se sont mariés en 2018 et la starlette a demandé le divorce le 8 septembre, selon Page 6.