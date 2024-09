Emily Ratajkowski sur les parallèles entre les monstres et Diddy

EMila Ratajkowski est allé sur les réseaux sociaux pour souligner les liens entre la représentation sensationnaliste des frères Menendez dans le film de Ryan Murphy Monstres et le secret de polichinelle concernant les antécédents d’agression sexuelle présumée de Diddy. « Je pense que nous devons avoir une conversation sur les agressions sexuelles masculines », a-t-elle déclaré. Ratajkowski a noté que de nombreuses victimes présumées de Diddy sont des hommes : « Diddy a pu se cacher à la vue de tous pendant si longtemps », dit-elle, « parce que notre culture considère les agressions sexuelles masculines comme extrêmement émasculantes. » Cela fait écho au traitement déshumanisant qu’Erik et Lyle Menendez ont reçu de la part des médias dans les années 90, du système judiciaire et maintenant de la part de Monstres. Dans la nouvelle série, Erik et Lyle sont décrits comme étant dans une relation homosexuelle et incestueuse, ce qu’Erik a vigoureusement nié.

Ratajkowski affirme que le silence autour des agressions sexuelles masculines contribue également à ce que certaines personnes maltraitées deviennent plus tard des agresseurs, citant R. Kelly et l’auteur Junot Diaz comme faisant partie de ce cycle. « Et pour être clair, je ne cherche pas à excuser ces personnes, je dis juste qu’il existe des moyens de mettre fin à ce cycle », dit-elle. « Je l’ai vu dans ma propre vie, avec des hommes que je connais, qui avaient des tendances et des comportements sexuels vraiment malsains, et ils se disaient : « Oh, c’est juste comme ça que sont les hommes. Nous avons naturellement ces penchants sexuels bizarres que les femmes n’ont pas ». Ce qui est une excuse. Et puis on découvre qu’ils ont subi une agression sexuelle. »

Dans le texte de son TikTok, Ratajkowski pointe du doigt Bébé renne comme une émission qui explore la question des agressions sexuelles masculines. Le créateur de la série Richard Gadd, Brendan Fraser et ReacheurAlan Ritchson et d’autres se sont tous manifestés ces dernières années en tant que survivants.