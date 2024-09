Emily Ratajkowski révèle un lien inquiétant entre Diddy et les frères Menendez

Emily Ratajkowski attire l’attention sur les liens dont personne ne veut parler, selon elle, entre Sean « Diddy » Combs et les célèbres frères Menendez.

« Avec tout ce qui sort sur Diddy et les allégations et aussi cette nouvelle émission des frères Menendez appelée Monstres « Je pense que nous devons avoir une conversation sur les agressions sexuelles masculines », a déclaré le mannequin et actrice. dit dans une vidéo publiée sur TikTok Dimanche.

Ratajkowski note que la raison pour laquelle Diddy a pu « se cacher à la vue de tous pendant si longtemps » est que beaucoup de ses victimes présumées étaient des hommes et parce que « notre culture considère les agressions sexuelles masculines comme extrêmement émasculantes ».

Elle dit avoir regardé une vidéo d’un des frères Menendez à qui on demandait s’il était gay dans une interview vieille de plusieurs décennies à cause de « ce que son père lui a fait parce qu’il a été victime d’agression sexuelle », ajoutant : « C’est vraiment, vraiment effrayant. »

Ratajkowski suggère qu’il y avait de l’« homophobie » parmi les hommes du jury lors du procès des frères en 1996 meurtre procès, où il a été soutenu que les frères et sœurs avaient commis les meurtres de leurs parents en raison des abus sexuels qu’ils avaient subis de la part de leur père.

L’idée a été perpétuée que parce que quelqu’un avait été agressé sexuellement, « il l’avait probablement voulu », et les frères et sœurs ont tous deux été condamnés et emprisonnés à perpétuité, ajoute Ratajkowski.

Les frères Menendez critiquent la représentation de la série Netflix « Ruinous »

La star de Gone Girl parle d’un « cycle vraiment effrayant » et fait référence aux cas d’abus sexuels du chanteur R. Kelly et l’écrivain Junot Diaz. « Ce sont des victimes d’agressions sexuelles dans leur enfance qui ont ensuite adopté des comportements horribles et sont devenues les auteurs de ces agressions parce qu’elles n’ont pas pu parler de leurs expériences ou les gérer de manière saine. Elles ont fini par blesser des gens », dit-elle.

Dans la vidéo TikTok, Ratajkowski insiste sur le fait qu’elle ne cherche « aucune excuse » aux agresseurs. « Je dis simplement qu’il existe des moyens de mettre fin à ce cycle », ajoute-t-elle.

« J’ai pu le constater dans ma propre vie, avec des hommes que je connaissais, qui avaient des tendances et des comportements sexuels vraiment malsains, et ils se disaient : « Oh, c’est comme ça que sont les hommes. Nous avons naturellement ces penchants sexuels bizarres que les femmes n’ont pas ». Ce qui est une excuse. Et puis on apprend qu’ils ont subi une agression sexuelle.

« J’espère vraiment que nous commencerons à avoir davantage de discussions sur ce sujet afin que les hommes et les garçons se sentent plus à l’aise pour en parler. »

Pour en savoir plus, consultez The Daily Beast.

Recevez les plus gros scoops et scandales du Daily Beast directement dans votre boîte mail. Inscrivez-vous maintenant.

Restez informé et bénéficiez d’un accès illimité aux reportages inégalés du Daily Beast. Abonnez-vous maintenant.