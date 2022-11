Emily Ratajkowski révèle qu’elle “ne croit pas aux hétéros” – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : Shutterstock

Emily Ratajkowski ne croit pas aux “hétéros”. La magnifique top model, 31 ans, s’est ouverte dans une nouvelle interview sur ses véritables sentiments sur la sexualité, après avoir apparemment fait son coming out en tant que bisexuelle en octobre. “Je pense que la sexualité est sur une échelle mobile”, a-t-elle déclaré Bazar de Harper pour la couverture de novembre 2022. “Je ne crois pas vraiment aux hétéros.” Elle a également répondu à ce défi du «canapé de velours vert» qui a apparemment révélé qu’Emrata était bisexuelle. “Ma copine est venue et m’a dit ‘B ****, as-tu vu le canapé vert ?’ Elle se moquait de moi parce que mon canapé vert est si grand.

Le mois dernier, le Fille disparue L’actrice s’est rendue sur TikTok pour répondre au défi viral en demandant: “Si vous vous identifiez comme bisexuel, possédez-vous un canapé en velours vert?” Elle s’est alors montrée assise sur un gigantesque canapé de velours vert, tout en souriant timidement à la caméra. “Je veux pouvoir m’amuser avec la façon dont je me présente au monde sans avoir l’impression d’être une mauvaise féministe ou une bonne féministe”, a déclaré la mère d’un enfant au magazine. « Euh. Je ne veux pas faire partie de ton club si tu ne veux pas de moi. C’est bon!”

@emrata #point avec @shaymitchell ♬ son original – Emrata

Emily est célibataire depuis peu. Elle s’est séparée de son mari de quatre ans, Sebastian Bear-McClarden juillet et a officiellement demandé le divorce le 8 septembre. L’ancien couple a eu un fils Sylvestre Apollon Ours, maintenant âgée de 19 mois, le 11 mars 2021. Elle a admis que le fait d’avoir son premier enfant avait changé ses priorités. “Je n’ai jamais eu de priorités aussi claires auparavant dans ma vie”, a-t-elle déclaré au point de vente. “Le numéro un est Sly, et c’est tout.” La maternité “m’a fait réévaluer ce qui est important pour moi, comme, qu’est-ce que je veux enseigner à mon fils?”

La scission, cependant, lui a laissé ressentir «toutes les émotions». “Je ressens de la colère, de la tristesse”, a-t-elle déclaré. “Je ressens de l’excitation. Je ressens de la joie. Je ressens de la légèreté. Chaque jour est différent. La seule bonne chose que je sais, c’est que je ressens toutes ces choses, ce qui est bien car cela me fait croire que tout ira bien. Le maven de la mode a épousé le producteur / acteur Sebastian lors d’un mariage au palais de justice de New York le 23 février 2018. La rumeur dit qu’elle sortait avec Brad Pitt suite à la scission.