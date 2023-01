Emily Ratajkowski profite d’un rendez-vous à New York avec le comédien Eric Andre – Hollywood Life

Voir la galerie





Emily Ratajkowski, 31 ans, a peut-être un faible pour les comédiens ! Après sa brève aventure avec Pete Davidsonle magnifique mannequin est allé à un rendez-vous avec l’humoriste Éric André, 39 ans, à New York le 7 janvier. Emily et Eric ont souri et se sont enlacés alors qu’ils se rendaient à plusieurs endroits dans Midtown, comme on le voit sur CES PHOTOS. Le couple a passé plus de trois heures au restaurant japonais Sakagura, selon TMZ.

Eric est un comédien célèbre qui anime le spectacle humoristique Adult Swim Le spectacle Eric André. Il est également acteur et a eu des rôles de voix dans Le roi Lion refaire et Chante 2. Tout ce que l’on sait de la vie amoureuse d’Eric, c’est qu’il est sorti avec une actrice Rosario Dawson de 2016 à 2017. Eric a laissé entendre qu’il était bisexuel dans une interview de 2016 où il a dit qu’il “f *** tout ce qui bouge”.

Emily, quant à elle, est active sur la scène des rencontres depuis son divorce en 2022 avec Sebastian Bear-McClard. Les Mon corps l’auteur a eu une aventure rapide avec Pete, 29 ans, qui impliquait des soirées à New York et lors d’un match des Knicks, tous deux en novembre. La nouvelle de la séparation d’Emily et Pete a éclaté le 27 décembre, gracieuseté de Page 6. “Leur aventure s’est déplacée dans la zone des amis”, a déclaré une source au point de vente, avant de noter que la rupture “convenait à tous les deux”.

HollywoodLa Vie a appris d’une source proche de Pete que le comédien de Staten Island allait « bien » avec sa rupture avec Emily. L’initié a également partagé que Pete “comprend parfaitement” qu’Emily “veut sortir avec elle pendant un certain temps”, puisqu’elle vient de divorcer. Emily est également allée à un rendez-vous avec DJ Orazio35 ans, et a été vu en train d’embrasser un artiste basé à New York Jack Greer35 ans, à l’époque où elle sortait avec Pete.

Emily a précédemment admis qu’elle avait rejoint une application de rencontres lors de son épisode du 22 décembre d’elle HautBas podcast. Expliquant pourquoi elle a sauté le pas, la mère d’un enfant a déclaré: “J’étais comme, ‘f *** it.’ Je me sentais provocante parce que tant de gens m’ont dit de ne pas obtenir [the dating app.]”

