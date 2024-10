Emily Ratajkowski montre son ventre tonique dans une nouvelle campagne… après avoir partagé qu’elle saute les salades au profit du steak

Emily Ratajkowski a été vue dans de nouvelles images pour sa campagne Kurt Geiger pour la saison hivernale.

La campagne présente The Bond : un ensemble de nouveaux designs inspirés du magasin original de la marque d’accessoires britannique sur Bond Street à Mayfair.

« Élégante et minimaliste avec des détails de design signature de Kurt Geiger, la collection Bond représente le dernier chapitre de l’évolution de la marque de luxe londonienne », indique un communiqué de presse partagé avec DailyMail.com.

Il s’agit du deuxième volet d’une campagne en deux parties modélisée par Ratajkowski, 33 ans, photographiée par Laura Coulson.

La campagne s’ouvre avec Emily et un fourre-tout Bond de taille géante dans une teinte vert surligneur vif.

« Des silhouettes sophistiquées, des lignes épurées et des détails contemporains », ajoute le communiqué.

« Chaque article créé pour Bond rend hommage à l’élégante et emblématique rue commerçante de Londres dont il porte le nom. Kurt Geiger y a ouvert sa première boutique en 1963. Plus de six décennies plus tard, l’adresse reste un socle de style raffiné auquel empruntent ces treize sacs à main.

« Les finitions polies et les nuances neutres classiques sont combinées avec des touches de couleurs vives et des éléments de marque appréciés du client de Kurt Geiger. »

« Cette collection a l’image d’une femme puissante en son centre. Avec des formes volontairement simples, la couleur et la surface deviennent importantes. Je voulais du minimalisme mais quelque chose de féminin et de fort », a déclaré Rebecca Farrar-Hockley, directrice créative de Kurt Geiger, à DailyMail.com.

Kurt Geiger au milieu d’une expansion mondiale ambitieuse, avec six nouveaux magasins qui ouvriront leurs portes en Amérique du Nord dans les mois à venir.

Kurt Geiger est une marque leader de chaussures et d’accessoires basée à Londres, « animée par la créativité et la gentillesse », ajoute le communiqué de presse.

Il s'agit du deuxième volet d'une campagne en deux parties modélisée par Ratajkowski et photographiée par Laura Coulson.

Le « sens aigu du style » et la « confiance » de Ratajkowski lui ont valu de devenir le visage de la collection Chelsea de Kurt Geiger.

Le mannequin éblouit dans les nouvelles images de la ligne de sacs à main automne/hiver 2024 de la marque britannique de chaussures et d’accessoires de luxe à prix abordable.

Emily rejoint la marque lucrative à une époque où les bénéfices sont en plein essor, avec un chiffre d’affaires de l’entreprise dépassant les 40 millions de livres sterling, soit une hausse de 10 pour cent.

L’entreprise se porte très bien aux États-Unis, après avoir récemment ouvert un magasin à Orlando, et trois autres magasins américains à New York, Los Angeles et San Diego devraient ouvrir leurs portes cette année.

Ratajkowski et Sylvester Apollo Bear assistent au défilé Loewe Paris Femme Printemps-Été 2025 dans le cadre de la Fashion Week de Paris le 27 septembre à Paris

Le PDG Neil Clifford a déclaré : « Tout simplement… nous nous démarquons de la foule ! Notre marque a une esthétique de design unique – amusante, colorée et immédiatement reconnaissable.

Ceci, combiné à un fort ADN britannique et à une proposition de valeur incroyable, nous avons rempli un espace blanc avec des silhouettes audacieuses et maximalistes à un prix abordable.

« 2024 est en passe de dépasser toutes nos prévisions les plus ambitieuses – avec une empreinte mondiale en croissance exponentielle, tirée par les sacs à main… désormais notre plus grande catégorie de produits sur tous les marchés. Pas mal pour une marque britannique indépendante, évoluant dans un contexte économique assez difficile !

