Emily Ratajkowski et son mari Sebastian Bear-McClard se seraient séparés – Hollywood Life

Crédit d’image : Evan Agostini/Invision/AP/Shutterstock

Emily Ratajkowski et son mari Sebastian Bear-McClard auraient rompu, a déclaré une source proche d’Emily, 31 ans Personnes. La source a déclaré au point de vente que le mannequin avait pris la décision d’arrêter et qu’elle se concentrerait sur leur enfant d’un an. “Ils se sont séparés récemment. C’était la décision d’Em. Elle va bien. Elle est forte et concentrée sur son fils. Elle adore être maman », ont-ils déclaré.

La rupture du mannequin et du producteur survient quelques jours seulement après que des rumeurs ont commencé à circuler selon lesquelles le couple se séparerait, au milieu de rumeurs selon lesquelles Sebastian aurait été infidèle. La rumeur disait que le couple allait divorcer lorsqu’une source a affirmé que Sebastian était un “tricheur en série” pour Page 6. Avant que la source n’affirme l’infidélité alléguée, le Mon corps l’auteur a été vue sans porter son alliance au doigt. En plus d’être sans bague, Emily a été vue à plusieurs reprises sans son mari, et le couple n’a pas été vu ensemble depuis un moment.

Emily et Sebastian avaient annoncé leur mariage en 2018. Le couple a eu une cérémonie au palais de justice de New York en février de la même année. Elle a fait l’annonce avec une histoire Instagram de la Gemmes non taillées producteur l’embrassant sur la joue avec un texte qui disait: “Je me suis mariée aujourd’hui.” Le mannequin a plaisanté en disant qu’elle “y avait pensé pendant 30 secondes”, lors d’une apparition sur Le spectacle de ce soir peu de temps après qu’ils se soient mariés. Elle a également parlé de l’union non traditionnelle pendant le spectacle, notamment en fabriquant leurs bagues à Chinatown avant de dire: “Oui.”

Les ex partagent un fils Sylvestre Apollon Ours, 1, qui est née en mars 2021. Emily a clairement pris la vie privée de leur fils très au sérieux, et elle n’a révélé aucune photo du visage de son petit garçon, jusqu’à ce qu’il ait environ six mois en octobre 2021. Quand elle a célébré le premier anniversaire de Sly , elle a posté des tonnes de clichés adorables. «Ensommeillé par la presse du livre, je descends ce matin vers mon grand garçon qui MONTE les escaliers pour me serrer dans ses bras. Rien de mieux », a-t-elle écrit.