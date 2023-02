Emily Ratajkowski et Eric Andre partent en promenade romantique à New York : photos – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : BACKGRID

Modèle Emily Ratajkowski31 ans et humoriste Éric André39 ans, a lancé le week-end de la Saint-Valentin avec une promenade romantique à New York avant un déjeuner le 10 février. Désenchantement star et Emily ont même assorti des tenues aux tons verts en quittant son appartement dans la Grosse Pomme. Emrata était plus chic que jamais avec une veste en cuir multicolore, un haut court sans bretelles et un pantalon noir. Elle a complété son look de rendez-vous avec des lunettes de soleil œil-de-chat tendance, des boucles d’oreilles créoles dorées et des baskets Converse noires.

Eric, pour sa part, arborait un ensemble plus décontracté comprenant un sweat à capuche Nike vert, un pantalon de survêtement noir et des baskets jaune vif. L’homme de 39 ans a complété son look en associant adorablement Emily à une paire de lunettes de soleil noires. La sortie d’Emily et Eric survient à peine deux semaines après qu’ils ont été aperçus lors d’une escapade romantique aux îles Caïmans le 25 janvier (voir les photos ici). Tout en se rapprochant du natif de Floride, le Mon corps l’auteur a même été aperçu en train de se pencher pour un gros bisou !

Avant cela, la bombe brune et Eric avaient été aperçus à un rendez-vous le 7 janvier. L’adorable couple a dîné au restaurant japonais Sakagura à New York, selon TMZ. De plus, Em et Eric auraient passé un si bon moment qu’ils ont passé plus de trois heures au point chaud des célébrités. Ce soir-là, l’élégante maman d’un enfant a porté une robe noire sexy avec un manteau d’hiver, tandis qu’Eric a opté pour une tenue lumineuse comprenant un pantalon rose et une boutonnière à fleurs.

Emily a récemment été aperçue à une pléthore de rendez-vous avec de beaux hommes après son divorce en septembre 2022 avec Sebastian Bear-McClard. Certains de ses prétendants récents incluent l’artiste Jack Greer, Saturday Night Live alun Pete Davidson29, et DJ Orazio Rispo. Malgré les nombreuses sorties romantiques publiques avec les hommes, Emily a parlé de sortir ensemble en tant que célébrité lors de l’épisode du 25 janvier de son Haut Bas podcast. Le Vogue le modèle de couverture a partagé que les paparazzi avaient “foiré” la datation pour elle.

“Chaque fois que je vais à un autre rendez-vous, tout le monde le sait”, a-t-elle déclaré à ses auditeurs le mois dernier. “J’ai essayé de sortir avec désinvolture et de ne pas me faire menotter, et ça a été difficile de le faire et d’être un peu conscient des gens que je vois.” Quand Emily va à un rendez-vous avec un homme, un autre de ses prétendants peut voir la date en ligne et elle a admis que ce n’était pas idéal. “Donc, les autres gars avec qui je sors le voient, et ça a été un peu difficile parce que bien sûr, ils se disent:” Je ne lui ai pas parlé hier soir “, puis il y a des photos de moi en train de dîner avec quelqu’un d’autre . C’est nul”, a-t-elle noté.



En plus de sa vie amoureuse, Emily a été occupée par sa carrière de mannequin réussie. Le 27 janvier, le Fille disparue L’actrice est apparue dans un haut à fleurs chic pour une campagne Viktor & Rolf, et plus tard le 2 février, elle a défilé sur le podium de Marc Jacobs dans une nouvelle coiffure bob courte. Si ces looks n’étaient pas assez sexy, la femme de 31 ans est également allée sur Instagram et a posé complètement nue pour les photographes de mode Les frères Morelli le 5 février.

