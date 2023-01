Emily Ratajkowski embrasse Eric Andre à Grand Cayman : photos – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : MediaPunch/Shutterstock/Priscilla Grant/Everett Collection

Emily Ratajkowski31 ans et humoriste Éric André, 39 ans, n’a pas hésité à utiliser son PDA pendant ses vacances dans les Caraïbes ! Le modèle “Blurred Lines” a été vu en train d’embrasser Eric alors qu’ils étaient assis sur des chaises de plage en bord de mer à Grand Cayman le mercredi 25 janvier dans les images publiées par Emily Ratajkowski Makes Out With Eric Andre On Beach Vacation: Photos. Emily portait un bikini avec un chapeau seau vert et jaune alors qu’elle profitait du soleil, tandis qu’Eric était torse nu avec juste une paire de caleçons.

Le duo semblait savoir que les yeux étaient rivés sur eux alors qu’ils partageaient un rire et faisaient une grimace l’un envers l’autre, le faisant passer pour les caméras. Emily a ensuite enroulé ses bras autour du cou d’Eric avant qu’ils ne se verrouillent les lèvres. L’ambiance de vacances était définitivement au rendez-vous alors qu’ils profitaient de la magnifique vue sur l’océan turquoise tout en sirotant ce qui semblait être des cocktails de piña colada (une boisson tropicale populaire avec du rhum, de la crème de noix de coco ou du lait de coco et du jus d’ananas).

Le duo est au boutique hôtel Palm Heights, où la fille de Madonna Lourdes Léon était aussi récemment en vacances avec son copain et collaborateur Mangeur de terre. “Emily et Eric avaient l’air plutôt confortables sur la plage, se prélassant au bord de l’eau. Ils s’embrassaient et flirtaient. Il faisait des blagues et faisait rire tout le monde », a déclaré un témoin. Page 6. L’observateur a également noté qu’ils semblaient plus du côté “ludique” que “romantique”, allant jusqu’à appeler les deux “amis avec avantages”.

«Cela ressemblait à une situation amusante d’amis avec avantages… Ils traînaient au bar, buvaient des cocktails et discutaient avec tout le monde. Ils semblaient juste vraiment heureux et détendus ensemble », ont-ils également déclaré au point de vente. Selon la source, Emily a également été entendue parler de romances passées, y compris son ex-mari Sebastian Bear-McClard, dont elle a demandé le divorce en septembre. Ils partagent le fils Sylvester, 1, ensemble.

L’aventure d’Eric et Emily à Grand Cayman survient quelques semaines seulement après qu’ils ont été vus à un rendez-vous à New York à Sakagura le 7 janvier. repas de trois heures.

