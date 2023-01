Emily Ratajkowski dit que les paparazzi ont ruiné les rencontres et qu’elle est “embarrassée” – Hollywood Life

Voir la galerie





Emily Ratajkowski31 ans, a été franche à propos de ses rencontres occasionnelles actuelles qui incluent le comédien Éric Andréaussi bien que Pete Davidson, Jack Greer et DJ Orazio Rispo ces dernières semaines. Les Mon corps l’auteur a avoué qu’elle “appréciait” le monde des rencontres, mais a déclaré que les paparazzi avaient rendu la situation plus stressante pour elle Haut Bas podcast.

“Chaque fois que je vais à un autre rendez-vous, tout le monde le sait”, la mère au fils Sylvestre, 1, expliqué aux auditeurs. “J’ai essayé de sortir avec désinvolture et de ne pas me faire menotter, et cela a été difficile de le faire et d’être un peu conscient des gens que je vois”, a-t-elle déclaré, affirmant que l’attention des médias et des paparazzis était “foutue”. up” pouvoir vraiment apprendre à connaître l’un des gars. Au-delà de cela, les différents hommes qui la voient à des rendez-vous avec d’autres personnes avec qui elle sort ont conduit à des conversations gênantes.

“Donc, les autres gars avec qui je sors le voient, et ça a été un peu difficile parce que bien sûr, ils se disent:” Je ne lui ai pas parlé hier soir “, puis il y a des photos de moi en train de dîner avec quelqu’un d’autre . Ça craint », a déclaré l’auteur d’iNAMORATA Woman. Naturellement, elle dit aussi qu’elle ne “veut pas nécessairement savoir” quand elle sait que les gars avec qui elle sort sont aussi avec d’autres personnes, disant que tout a été “difficile à naviguer” et “embarrassant”, en plus d’un stress supplémentaire. de “tant d’anxiété”.

Emily a demandé le divorce de son mari Sebastian Bear-McClard en septembre, et a été vu à plusieurs reprises avec SNL alun Pete Davidson peu de temps après (et à quelques mois de sa romance avec Kim Kardashian). Ses nouvelles relations, dit-elle, n’ont pas été en mesure d’obtenir beaucoup de traction parce qu’elles “sont sorties trop vite et la pression de tout cela est devenue si élevée”.

Plus récemment, le joueur de 31 ans a été vu emballant sur le PDA et partageant un rire avec Eric Andre alors qu’ils étaient en vacances à Grand Cayman. Le duo séjourne dans le nouvel hôtel de luxe Palm Heights où ils ont été filmés en train de partager le moment intime sur la plage. Un initié qui les a vus a cependant noté qu’Emily et Eric semblaient plus “ludiques” que “romantiques” et les ont décrits comme des “amis avec des avantages”.

