Emily Ratajkowski danse dans un petit haut court pour TikTok: vidéo – Hollywood Life

Emily Ratajkowski a quelques mouvements! Le mannequin et actrice de 31 ans s’est rendu sur TikTok pour interpréter la danse virale de la chanson “Tubarão Te Amo”, en pantalon bleu et un t-shirt blanc super court le 1er décembre. Elle semblait ne pas se prendre trop sérieusement alors qu’elle faisait des versions lâches de la chorégraphie tandis qu’une connaissance brune se prélassait sur un canapé en arrière-plan sans prêter aucune attention à Emily. Emily a porté un visage impassible tout au long de la vidéo, mais a semblé s’amuser alors qu’elle se froissait à la fin du clip sexy.

@emrata Juste au cas où j’irais bientôt au Brésil 🇧🇷 ♬ Tubarão Te Amo – DJ LK da Escócia & Tchakabum & Mc Ryan SP

La vidéo amusante est arrivée quelques semaines seulement après qu’Emily aurait été en couple Pete Davidson. Elle et le jeune homme de 29 ans Saturday Night Live alun a été aperçu pour la première fois en public le 16 novembre alors qu’il fêtait l’anniversaire de Pete dans sa demeure de Brooklyn. Deux semaines plus tard, une source a révélé à HollywoodLa Vie EXCLUSIVEMENT que Pete a surnommé Emily la femme de ses rêves.

“Après avoir passé Thanksgiving ensemble, puis aller ensemble au match des New York Knicks, il est plus qu’évident pour quiconque connaît Pete Davidson qu’il est complètement amoureux d’Emily Ratajkowski”, a expliqué l’initié. “Pour le moment, il ne voit personne d’autre, et elle lui a dit qu’elle non plus. Ils semblent être le match parfait et ils sont très attirés l’un par l’autre.

Emily et Pete sont le premier partenaire amoureux connu publiquement l’un de l’autre depuis leur rupture respective cette année. Emily a demandé le divorce de son ex, Sebastian Bear-McClarden septembre après s’être marié en 2018 et avoir accueilli un fils, Sylvestre Apollon Oursen 2020. Pendant ce temps, Pete et Kim Kardashian42 ans, a rompu en août après neuf mois ensemble.

Selon une source de KarJenner, Kim aime beaucoup l’idée de Pete et Emily ensemble. “Kim connaît Emily depuis un certain temps et elle approuve qu’ils sortent ensemble”, a révélé la source à HL EXCLUSIVEMENT. “Elle pense que c’est mignon et elle est légitimement heureuse qu’il ait trouvé quelqu’un qui soit plus à sa vitesse et sur la même longueur d’onde que lui.”

Le chaud TikTok est également venu quelques jours seulement après qu’Emily a parlé de sa récente perte de poids, qui, selon elle, a été causée par un traumatisme. “J’étais à 100 livres récemment et c’était vraiment, vraiment effrayant”, a-t-elle expliqué dans l’épisode du 29 novembre de la Haut Bas podcast. Heureusement, elle est dans un meilleur état mental et a repris du poids. “Pour moi, cela change énormément la donne et je sais que je suis heureuse”, a-t-elle ajouté.