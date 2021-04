Dans un effort pour rétablir «l’autorité» sur l’utilisation de sa ressemblance, Emily Ratajkowski, la mannequin et écrivain, frappe un jeton non fongible, ou NFT, qui sera vendu aux enchères chez Christie’s le 14 mai. La pièce sera intitulée » Racheter moi-même: un modèle de redistribution. » Comme Mme Ratajkowski l’a raconté dans un essai largement lu publiée dans The Cut l’automne dernier, elle avait été surprise d’apprendre, en 2014, qu’une photo d’elle-même nue était accrochée à la Gagosian Gallery de Madison Avenue. Dans le cadre de sa série «New Portraits», l’artiste Richard Prince avait pris une de ses photos Instagram et l’avait imprimée sur une grande toile, au prix de 90 000 $. Mme Ratajkowski a essayé d’acheter la pièce mais un employé gagosien l’a achetée pour lui-même. Cependant, après avoir contacté directement le studio de M. Prince, elle a pu obtenir une deuxième «peinture Instagram» d’elle-même, avec une photo de sa première apparition dans Sports Illustrated. problème de maillot de bain. Elle avait été payée 150 $ pour le tournage, a-t-elle écrit, et un « couple grand»Lorsque le numéro a été publié. Elle et son petit ami à l’époque ont acheté la pièce pour 81 000 $; quand ils ont rompu, elle a payé à son ex 10 000 $ pour une petite «étude» que le studio de M. Prince lui avait donnée. L’image attachée au NFT est un composite numérique montrant Mme Ratajkowski, photographiée dans son appartement de New York, posant devant le tableau de Richard Prince accroché dans sa maison de Los Angeles. (Pour rappel: un jeton non fongible est les métadonnées associées au fichier image, permettant au fichier d’être acheté ou vendu comme une œuvre d’art physique.)

Au lieu de la monnaie en espèces, les NFT sont achetés en utilisant une crypto-monnaie comme Bitcoin ou Ethereum, et les transactions sont enregistrées en permanence sur la blockchain de la devise respective, qui fonctionne comme un grand livre. Mme Ratajkowski utilise la plate-forme OpenSea pour ajouter son NFT à la blockchain Ethereum, mais son NFT sera en vente en dollars américains et le transfert de fonds se fera «hors chaîne», a déclaré une porte-parole de Christie’s. Il n’y a pas de prix de réserve ou de départ sur la pièce. En mars, après la vente de NFT de 69,3 millions de dollars de l’artiste Beeple chez Christie’s, les agents de talent ont commencé à encourager leurs clients célèbres à participer à la «saisie d’argent» de la NFT, a déclaré Mme Ratajkowski dans une interview. Les marques et les courtiers en crypto-monnaie l’ont contactée directement, a-t-elle déclaré, lui offrant 20 à 60% des bénéfices pour un NFT à sa ressemblance. «J’avais ce mauvais pressentiment à propos de cette façon d’aborder les choses», dit-elle, alors elle a décidé de développer son propre projet – suite un autre mannequin de premier plan, Kate Moss. Alors que Mme Ratajkowski parcourait les marchés NFT comme OpenSea, Foundation et SuperRare, elle est tombée sur des GIF souriants rebondissants et des rendus 3D, en se disant: «Pourquoi sont-ils des NFT? Ils n’ont pas besoin d’être des NFT. » Parce qu’un NFT concerne moins l’image elle-même que le concept de propriété d’un fichier numérique, Mme Ratajkowski a réalisé que le support pouvait être un moyen efficace de faire une déclaration sur la propriété – en s’appropriant l’appropriation par M. Prince de sa photo. «En tant que personne qui a bâti sa carrière sur le partage de mon image, tant de fois – même si c’est mon gagne-pain – cela me prend et quelqu’un d’autre en profite», a-t-elle déclaré. Chaque fois que son NFT est revendu, elle recevra une coupe non divulguée. «Pour moi, ce marché numérique est un moyen de communiquer cette idée spécifique qui ne pourrait pas exister d’une manière différente.»

M. Prince, qui n’a pas répondu aux messages envoyés par Gagosian et son directeur de studio, utilise le travail d’autres artistes dans son propre travail depuis les années 1980, et il s’est fait un nom en prenant des photos de photographies existantes. Son travail a longtemps été controversé, et Mme Ratajkowski n’est pas la première à s’opposer à la série de crédits Instagram «New Portraits». Dans 2015, Selena Mooney, la fondatrice du site érotique SuicideGirls, a vendu 90 dollars d’une pièce de M. Prince qui présente l’un de ses posts Instagram, les bénéfices allant à l’Electronic Frontier Foundation, un groupe de défense des droits numériques. «Si j’avais un sou pour chaque fois que quelqu’un utilisait nos images sans notre permission dans une entreprise commerciale, je serais en mesure de dépenser 90 000 $ pour l’art,» Mme Mooney écrit sur Instagram. Un autre sujet, l’éducatrice sexuelle Zoë Ligon, a raconté Artnet elle s’est sentie «violée» par l’utilisation de son selfie par M. Prince en 2019. M. Prince a également été poursuivi au moins cinq fois pour violation de droits d’auteur concernant la série «New Portraits», a rapporté le New York Times, y compris deux poursuites très médiatisées déposées par deux photographes, Donald Graham et Eric McNatt. M. McNatt a affirmé que M. Prince mal utilisé une photo de Kim Gordon qu’il a prise pour le magazine Paper. Selon les documents judiciaires, il a été payé entre 50 $ et 100 $ pour le tournage. Le critique d’art Jerry Saltz, qui a appelé «New Portraits» « Génie à la traîne » dans une revue de 2014, a travaillé avec Kenny Schachter, un artiste et un mouche du monde de l’art, pour produire un NFT de l’image contestée de Kim Gordon début avril. Mme Gordon est intervenue et a écrit qu’elle se demandait si M. McNatt «vous poursuivra aussi?» sur le post Instagram de M. Schachter.

Casey Reas, artiste et professeur à l’Université de Californie à Los Angeles qui s’occupe des NFT depuis cinq ans, a noté qu’ils pourraient être particulièrement attrayants pour les créateurs de contenu, dont les images sont si souvent reproduites bien au-delà de leur contrôle.