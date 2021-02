Emily Ratajkowski affiche une bosse de bébé dans un look tout noir, voir les photos

L’actrice mannequin Emily Ratajkowski est enceinte de son premier enfant et est à quelques semaines de sa date d’accouchement. La jeune femme de 29 ans est allée sur Instagram pour partager quelques photos montrant son ventre rond dans une combinaison noire semi-transparente mercredi. Elle a plaisanté sur la façon dont elle allait éclater.

Le costume était bien ajusté et Emily posait à un carrefour de la rue de New York.

«Alexa joue à l’avenir, je peux entendre les rues appeler ?? #bouttopop », a-t-elle écrit en légende.

Emily est mariée à l’acteur Sebastian Bear-McClard et le couple a célébré mardi son anniversaire de mariage de trois ans.

Elle a publié quelques photos de retour du couple sur l’histoire d’Instagram et a sous-titré: « Il y a trois ans, nous nous sommes dirigés vers l’hôtel de ville avec certains de nos amis les plus proches. Tout le monde portait des costumes et j’ai fait fabriquer ce chapeau et nous nous sommes mariés! Emily a apposé un timbre à date indiquant le 23 février 2018 sur l’histoire.