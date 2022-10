Emily Ratajkowski admet qu’elle « profite de la liberté » après sa séparation – Hollywood Life

Voir la galerie





Emily Ratajkowski, 31 ans, voit le bon côté du célibat. Le mannequin, qui a demandé le divorce de son mari Sebastian Bear-McClard le mois dernier, a admis qu’elle “appréciait la liberté” de ne pas être mariée et a expliqué comment elle avait écrit sur un certain type de bonheur dans son livre, Mon corps, sorti il ​​y a près d’un an, dans une nouvelle interview. Elle a également esquivé les questions sur sa prétendue nouvelle romance avec Brad Pitt.

“L’une des choses sur lesquelles j’écris dans le dernier essai du livre concerne le contrôle et le genre de compréhension que l’une des meilleures façons d’être réellement heureux et d’avoir un semblant de contrôle est de lâcher prise”, a-t-elle déclaré. Variété dans une interview publiée le 12 octobre. “Je suis nouvellement célibataire pour la première fois de ma vie, et j’ai juste l’impression d’apprécier la liberté de ne pas être super inquiet de la façon dont je suis perçu. ”

Emily a été mariée à Sebastian pendant quatre ans avant de se séparer et ils partagent leur fils Sylvestre, 1, ensemble. Alors qu’ils co-parent le petit garçon, elle semble également passer du temps seule et aurait “traîné avec désinvolture” avec Brad au cours des dernières semaines. Bien qu’elle n’ait pas voulu commenter sa vie amoureuse, dans la dernière interview, des sources ont déclaré Page 6 le mois dernier que ça a été occasionnel.

« Les gens spéculent à ce sujet depuis un moment. Brad ne sort avec personne. Ils [Brad and Emily] ont été vus plusieurs fois ensemble », ont partagé les sources. Ils ont également dit que Brad avait “été vu avec d’autres personnes” récemment, mais qu’il ne s’est engagé envers personne pour le moment. “Restez à l’écoute”, a ajouté la source de manière cryptique.

En plus de ses nouvelles avec Brad, Emily semblait être bisexuelle dans une vidéo TikTok le 10 octobre. La vidéo était en réponse à un utilisateur demandant : « Si vous vous identifiez comme bisexuel… possédez-vous un canapé en velours vert ? Emily a montré un long canapé en velours vert après la lecture du clip et a fait un léger sourire à la caméra.