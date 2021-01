«Ma douce Nola Belle, tu es une magie absolue et j’ai hâte de voir Dieu découvrir ta personnalité chaque jour,» ferma-t-elle. « Je suis si heureuse qu’il m’ait choisi pour être ta maman! »

Emily et Tyler partagent trois enfants: Gatlin Avery, 2, Gibson Kyle, 4 et Jennings Tyler, 5. La bachelorette alun est aussi la fière maman de sa fille de 15 ans, Joséphine Riddick Hendrick, qu’elle a partagé avec un pilote de course en retard Ricky Hendrick.

Dans un article franc le jour du Nouvel An, Emily a expliqué pourquoi elle et son mari avaient choisi de garder sa cinquième grossesse privée. « Honnêtement, pas de vraie réponse ou de plan », admit-elle. « Il se passait beaucoup de choses dans le monde à l’époque et les médias sociaux / nouvelles m’ont donné de l’anxiété, donc je ne l’ai jamais mis sur Instagram. »

Elle a ajouté: « Après un certain temps, nous avons décidé que ce serait amusant de surprendre tout le monde avec un nouveau bébé! »

Dans l’ensemble, Emily a déclaré que l’année dernière ne ressemblait à aucune autre et l’a résumé le mieux en écrivant: «J’ai survécu aux hauts et aux bas de 2020 avec mes gens préférés».