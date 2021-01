«Je pensais qu’à 34 ans j’étais libérée de la vanité que je chérissais tant dans ma vingtaine, mais il y a quelque chose de très humiliant à être enceinte de 9 mois et à ne pas pouvoir bouger la moitié de votre visage», a-t-elle poursuivi, «j’ai beaucoup pleuré et je me sentais horrible mais heureusement, ça s’est amélioré de jour en jour. «

Alors qu’Emily a dit qu’elle n’était « pas sûre » de ce qui avait causé le retour de la paralysie de Bell, mais elle semble se sentir mieux.

Un mois après son diagnostic, Emily et son mari, Tyler Johnson, ont accueilli leur quatrième enfant ensemble. En octobre, Emily a partagé la nouvelle du bébé avec une vidéo de deux minutes qui a capturé toute la journée qui a précédé l’arrivée de son petit. Il semble qu’elle a subi une césarienne.

« Bienvenue dans le monde Magnolia Belle Johnson, « la maman de cinq enfants l’a légendée Post Instagram le 17 octobre. « Vous êtes l’addition la plus parfaite à notre famille et dire que vos frères et soeurs sont déjà amoureux serait un euphémisme. »

Elle a conclu: « Ma douce Nola Belle, tu es une magie absolue et j’ai hâte de voir Dieu découvrir ta personnalité chaque jour. Je suis si heureuse qu’il m’ait choisie pour être ta maman! »

Emily et Tyler sont également parents de Gatlin Avery, 2, Gibson Kyle, 4 et Jennings Tyler, 5. Elle est aussi la fière maman de sa fille de 15 ans, Joséphine Riddick Hendrick, qu’elle a partagé avec un pilote de course en retard Ricky Hendrick.