Emily Maynard, “bachelorette”, accueille son 6e bébé et partage le diagnostic de trisomie 21 du nouveau-né : “la plus grande bénédiction”

Emily Maynard parle de la naissance de son sixième enfant, Jones West. L’ancienne star de “Bachelorette” a donné naissance à son fils le 31 août.

“Je suis tellement reconnaissante”, a partagé Maynard dans une interview avec People. “Mais je suis toujours en train de tout traiter. Et je dois être sûr que tout se passera bien.”

Peu de temps après la naissance de Jones, Maynard, 36 ans, et son mari, Tyler Johnson, ont appris que leur fils avait reçu un diagnostic de syndrome de Down, ainsi qu’une anomalie congénitale rare du côlon.

L’anomalie du côlon a nécessité une intervention chirurgicale et Jones a dû rester dans l’unité de soins intensifs néonatals de l’hôpital pendant un mois après sa naissance.

“J’étais sous le choc”, se souvient Maynard du diagnostic de son fils. Elle a partagé avec le point de vente qu’elle n’avait pas effectué de tests génétiques avant d’accoucher.

“Ce n’était pas du tout sur mon radar”, a-t-elle poursuivi. “J’ai refusé de le croire. Je voulais juste le tenir dans mes bras et que tout se passe bien.”

Une fois que l’ancienne star de la télé-réalité a réalisé que son fils serait à l’USIN pendant un mois, elle a trouvé “dévastateur” qu’il ne puisse pas rentrer immédiatement à la maison.

“J’étais juste en train de pleurer tout ça et que l’expérience était si différente de ce à quoi je m’attendais”, a-t-elle partagé. “Se réveiller le lendemain matin en entendant tous les bébés pleurer dans le couloir alors que j’étais seule dans la chambre, ça faisait tellement mal.”

Maynard a partagé qu’elle s’appuyait sur son mari Tyler et sa fille aînée, Ricki, 17 ans, pendant cette période difficile. Elle a quatre autres enfants : Jennings, 7 ans, Gibson, 6 ans, Gatlin, 5 ans et Nola, 2 ans.

“Elle a été ma meilleure amie à travers tout”, a partagé Maynard à propos de sa fille aînée. “Quand j’étais à l’hôpital, elle m’a envoyé 47 roses pour représenter les 47 chromosomes de Jones.”

Selon la clinique Mayo, “le syndrome de Down est une maladie génétique causée lorsqu’une division cellulaire anormale entraîne une copie supplémentaire complète ou partielle du chromosome 21.”

Maynard s’est également rendue sur Instagram mercredi pour partager la nouvelle que sa famille s’était agrandie. “SURPRISE ! Le 31 août, Tyler et moi avons accueilli notre adorable fils, Jones West Johnson, dans le monde”, a-t-elle écrit.

“Pendant mon opération, nous avons appris qu’il était né avec le syndrome de Down, et même si c’était certainement une surprise, nous avons tellement de paix dans le plan parfait de Dieu et savons que Jones sera une bénédiction pour notre famille”, a poursuivi Maynard. “Il était à l’USIN depuis un peu plus d’un mois et est heureusement maintenant à la maison dans tout le chaos et nous ne pourrions pas l’aimer davantage. Merci à tout le monde chez @levinechildrens pour tout ce que vous avez fait pour notre famille. Je suis si heureux de enfin partager les nouvelles et peut partager toutes les photos avec vous les gars ! Il est absolument la cerise sur le gâteau !”

Maintenant que Jones est à la maison, la mère de six enfants profite de son bébé “doux et souriant”.

“C’est le bébé le plus facile à vivre et il a juste été notre plus grande bénédiction”, a-t-elle expliqué à People. “J’en apprends encore sur le syndrome de Down, mais j’essaie aussi de faire l’expérience de Jones en tant que Jones et pas aussi différent que n’importe lequel des autres enfants.”

Le fils de Maynard, âgé de deux mois, a une autre intervention chirurgicale prévue dans les prochaines semaines.

“En repensant à ma vie, il s’est passé beaucoup de choses que je n’aurais pas prévues”, a expliqué Maynard. “Mais je ne changerais ma vie pour rien au monde. Et je n’échangerais Jones contre aucun bébé au monde.”