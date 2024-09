Emily Maitlis « inquiète » pour le duc d’York après « une dispute avec sa famille »

Emily Maitlis a admis qu’elle était « inquiète » pour le prince Andrew après les « retombées avec sa famille ».

Maitlis a réfléchi à son entretien avec le duc d’York lors d’un accident de voiture en 2019, juste un jour avant la sortie d’une nouvelle série sur Amazon Prime.

A Very Royal Scandal, produit par Maitlis, couvrira la période précédant l’interview et examinera la réaction du public, avec Michael Sheen dans le rôle du prince Andrew.

L’ex-femme d’Andrew, Sarah Ferguson, et ses filles, la princesse Béatrice et la princesse Eugénie, forment une unité très soudée.

« Je me sens concerné par lui comme par quiconque a vu son statut baisser. Mais je ne regrette pas l’interview. »

« Nous avons échangé des regards. Qui cela pouvait-il être ? Un avocat ? Quelqu’un d’autre du service des communications ? Peut-être quelqu’un du personnel de la reine ?

Dans les coulisses des interviews les plus choquantes de la BBC, L’ancien producteur de Newsnight, Sam McAlister, a déclaré : « Soudain, [Prince Andrew] apparut, au coin du petit couloir : « Bonjour ! »

« La princesse Béatrice était polie et engagée, portant un carnet et un stylo, mais elle était visiblement anxieuse à l’idée de la rencontre, contrairement à son père.

Elle a poursuivi : « Pour être franc, la seule chose pire que de parler à un candidat potentiel d’allégations d’inconduite sexuelle, de pédophilie et de relations sexuelles avec une fille de dix-sept ans, c’est de devoir le faire devant sa fille.

« Et puis, derrière lui, la princesse Béatrice apparut. »

Ruth Wilson et Michael Sheen jouent Maitlis et Andrew dans A Very Royal Scandal

Amazon Prime

« L’atmosphère a changé de façon palpable pour nous tous. »

McAlister a ajouté : « La princesse Beatrice était une vraie bombe. J’avais entendu dire qu’elle était proche de la reine, qui pourrait bien lui demander son avis sur la réunion, et je savais aussi qu’elle était très proche de son père et qu’elle était clairement là pour protéger ses intérêts et pour s’assurer que nous étions les bonnes personnes à qui parler.

« La fille aînée du prince était désormais, à mon avis, la personne qui pouvait faire la différence entre nous et quelqu’un d’autre pour obtenir l’entretien. »