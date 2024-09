Emily Maitlis déclare que le prince Andrew a « perdu le respect » après une interview

C’est désormais l’objet d’un nouveau drame en trois parties, A Very Royal Scandal, avec Ruth Wilson dans le rôle de Maitlis et Michael Sheen dans celui d’Andrew.

« Je pense que l’affaire n’est pas terminée », a déclaré le journaliste à BBC News. « Ce n’est pas une fin agréable et nette. »

L’interview de la BBC a porté un énorme préjudice à la réputation d’Andrew et est considérée par beaucoup comme ayant grandement contribué à sa chute.

Le règlement à l’amiable n’a reconnu aucune responsabilité et le prince Andrew a toujours fermement rejeté les allégations d’actes répréhensibles.

Le prince Andrew y a discuté de ses liens avec Epstein et Ghislaine Maxwell, la mondaine purgeant actuellement une peine de prison pour avoir aidé Epstein à abuser de filles.

Maitlis m’a parlé aux côtés de Wilson à l’hôtel Ham Yard, dans le centre de Londres, non loin de l’endroit où Newsnight est produit, dans la Broadcasting House de la société.

« Il s’agit de rendre des comptes. Il s’agit de conséquences. Mais ce n’est pas une fin agréable et soignée avec un méchant comique ou une sorte de héros fanfaron. Cela ne se termine pas proprement. »

« En tant que journaliste, peut-on faire plus que simplement poser des questions et voir ensuite ce qui change en conséquence ? », a-t-elle demandé.

Elle a déclaré qu’elle se demandait parfois si ce n’était « rien de plus qu’un moment ».

« Et d’un autre côté, nous ne savons pas si les victimes d’Epstein en ont tiré quelque chose. Nous ne savons pas si leur vie a matériellement changé », a-t-elle ajouté.

« Le prince Andrew a perdu ses fonctions royales, il a perdu la possibilité de porter l’uniforme, il a perdu le respect de la nation, et il est devenu, je pense, beaucoup plus difficile pour lui de conserver sa place dans la famille royale », a-t-elle déclaré.

Michael Sheen incarne le prince Andrew dans A Very Royal Scandal

Maitlis a également révélé qu’un mois après son interview en novembre 2019, elle avait été « mise à l’écart » par une personne proche du roi Charles, qui était à l’époque prince de Galles.

Elle a déclaré que la personne avait simplement dit : « SAR n’était pas mécontente de l’entretien. »

BBC News n’a pas été en mesure de vérifier ces propos. Mais Maitlis dit avoir passé des années à « essayer de comprendre » ce que ces mots signifiaient.

Elle a supposé que cela pouvait vouloir dire que Charles ne lui avait pas reproché l’interview. « Tu n’iras pas à la Tour », a-t-elle dit.

« Ou cela aurait pu vouloir dire que, d’une certaine manière, il n’était pas inutile de rétablir les relations entre la famille royale et le public britannique. »

Maitlis a déclaré que lorsque l’on regarde la forme de la monarchie depuis lors, elle est « plus amincie ».

« Je me souviens du discours de la reine à Noël : au piano, il n’y avait que quelques photos, et on avait l’impression qu’il y avait eu un changement », a-t-elle déclaré.

« Je repense donc à ces mots que j’ai entendus en décembre 2019 et je me demande si c’était le début de la réinitialisation. »